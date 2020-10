Christine Kelly : elle annonce un nouveau confinement pour fin octobre sur Twitter et les internautes paniquent !

Ancien membre du CSA, Christine Kelly est la présentatrice télé qui fait la une actuellement sur la toile. La journaliste de C8 et CNews aurait laissé entendre qu’elle détiendrait des informations sur un probable reconfinement. Une allégation qui a alerté tous les internautes français.

Une journaliste émérite doublée d’un talent d’écrivain !

Christine Kelly est une présentatrice de télévision née en Guadeloupe le 13 Juillet 1969. A 51 ans, elle a cumulé un palmarès important dans le secteur des médias. En effet, elle a été journaliste à Sud Ouest, Guadeloupe 1re, Chérie FM, France 3, La chaîne Météo. Sur ses différentes chaînes, elle a présenté de nombreuses émissions avec succès. Au vu de ses performances et la qualité de son travail, elle était devenue membre du conseil supérieur de l’audiovisuel. A ce jour elle est l’une des journalistes les plus connus du groupe Canal+. Christine Kelly est à la fois chroniqueuse sur C8 dans l’émission présentée par Cyril Hanouna Balance ton Post et sur CNews dans Face à l’info.

La chevalière de l’ordre national du mérite 2010 n’est pas qu’une journaliste. Christine Kelly est aussi une écrivaine de renom. Elle possède un grand nombre d’œuvres littéraires à son actif. Parmi ses créations nous pouvons citer « Le Scandale du Silence : familles monoparentales », « François Fillon : les coulisses d’une ascension » ou encore « L’Affaire Flactif : enquête d’une tuerie du Grand-Bornand ». Ces derniers jours, la brune de la Guadeloupe a fait monter le thermomètre sur la toile avec une grosse déclaration.

Christine Kelly annonce un probable confinement

La célèbre journaliste de C8 a été le centre d’intérêt des internautes ce 17 Octobre 2020. Christine Kelly a fait mention d’un « reconfinement » qui serait en cours de préparation. Selon elle, il se pourrait que tous les français revivent de longues semaines sans pouvoir quitter chez eux. Cette déclaration a été faite dans un tweet qui a été grandement lu et commenté. La publication a reçu plus de 4.000 mentions « Like » et plus de 3000 commentaires. En parcourant les commentaires, on peut aisément voir que cette troublante annonce inquiète un grand nombre de français.

Pourquoi, afin de se préparer, des mails internes à des grandes entreprises annoncent un confinement au 26 octobre ? Préparation?

Le couvre feu n’est il qu’un prélude? ….🤔#CouvreFeu — Christine KELLY (@christine_kelly) October 17, 2020

Christine Kelly a affirmé posséder des éléments qui pointeraient vers une nouvelle période de confinement. L’annonce faite par le président de la république n’a fait que confirmer son hypothèse. Une nouvelle quarantaine pour la France qui démarre déjà par le couvre-feu instauré. D’où la question de Christine Kelly de savoir si « Le couvre-feu n’est-il qu’un prélude ? ». La journaliste aguerrie a pris la peine de détailler ses sources afin de ne pas être accusée de rapporter des fake news.

Christine Kelly n’est pas la seule à voir les signaux !

Christine Kelly aurait reçu des mails internes très douteux. Pour se justifier, elle pose une question très directe après avoir parlé des mails reçus. « Pourquoi, afin de se préparer, des mails internes à des grandes entreprises annoncent un confinement au 26 Octobre ? » a écrit la journaliste. En mentionnant les sources de sa déclaration, elle s’est évitée la foudre du CSA. Outre cela, plusieurs de ses fans ont dit avoir reçu les mêmes mails.

« J’ai aussi reçue cette information ! Reconfinement prévu fin Octobre » a écrit un twittos. Un autre internaute a affirmé avoir reçu une communication interne officieuse de l’entreprise KPMG. Ces témoignages ont suscité l’intérêt de Christine Kelly qui a répondu : « Vous aussi alors… Intéressant… ». Quoiqu’il en soit, aucune autorité étatique n’a encore réagi sur le sujet…