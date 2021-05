Christophe Beaugrand accusé de faire de la propagande, il balance tout sur les réseaux sociaux !

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on entende une nouvelle personnalité française ou internationale prendre la parole au sujet du coronavirus. Malheureusement, dans bon nombre de cas, il se trouve que certaines d’entre elles sont souvent accusées de faire de la propagande pour le gouvernement d’Emmanuel Macron.

Il faut bien avouer que depuis le mois de décembre maintenant, la campagne de vaccination que le gouvernement tente tant bien que mal de faire décollera bien du souci à se faire ! Si au mois de décembre, le président de la république Emmanuel macron a pu dire haut et fort qu’il souhaitait que le nombre de vaccinations accélère en France, il se trouve que désormais cela risque de faire beaucoup de bruit depuis les dernières annonces du gouvernement.

En effet, entre le scandale du vaccin AstraZeneca qui a pu provoquer des effets secondaires, et les rumeurs les plus folles selon lesquelles le gouvernement souhaitait s’entourer de personnalités françaises pour faire la promotion du vaccin, on peut dire que la situation n’a fait qu’empirer !

Des personnalités françaises accusées de faire de la propagande après avoir été vaccinées

Malheureusement, il se trouve que de plus en plus de personnalités françaises se trouvent dans une situation assez terrible après avoir pu être vaccinées. Il y a déjà tout juste quelques semaines, on se souvient notamment de l’humoriste Elie Semoun qui était vraiment au plus mal. Alors que ce dernier se faisait une joie de partager sa vaccination contre le coronavirus, celui-ci s’est attiré les foudres de nombreux « complotistes ».

En effet, l’humoriste n’a pas hésité une seule seconde à dire qu’il s’était fait vacciner avec le vaccin AstraZeneca et qu’il n’était toujours « pas mort ». Une déclaration assez étonnante de sa part, quand on sait que l’humoriste ne s’engage que très peu sur ces sujets d’actualité. Néanmoins, ces derniers mois, avec la perte tragique de son père dont il estimait sur les réseaux sociaux que le coronavirus en était en partie responsable, on pourrait comprendre cette envie de communiquer à ce sujet.

Alors que la campagne de vaccination est désormais ouverte à la plupart des français, Christophe Beaugrand en a profité pour pouvoir communiquer à ce sujet et il a donc partagé sa vaccination sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on peut dire que rien ne s’est passé comme prévu pour l’animateur mythique que l’on peut voir sur TF1 et LCI récemment.

Christophe Beaugrand attaqué sur les réseaux sociaux, une « propagande au vaccin » selon ses abonnés

On imagine que Christophe Beaugrand n’imaginait pas susciter autant de réactions négatives de la part de certains de ses abonnés. En effet, il a souhaité encourager ses fans à se faire vacciner « pour s’en sortir », mais toutefois les réponses qu’il a pu avoir ne sont pas très réjouissantes.

En effet, alors qu’il a été très transparent avec ses fans en ajoutant haut et fort qu’il avait reçu le vaccin Pfizer-BioNTech mais qu’il aurait fait confiance à n’importe quel vaccin, ses abonnés n’ont pas du tout apprécié cette remarque. En effet, certains d’entre eux ne se sont pas privés pour accuser Christophe Beaugrand de faire de la propagande pour la vaccination ! De quoi rendre furieux les professionnels de santé qui sont encore inquiets par la situation…