Christophe Beaugrand complètement exténué, il reçoit des menaces et devient la risée des réseaux sociaux après avoir parlé du documentaire “Hold up” sur le coronavirus !

Ces derniers jours, le documentaire Hold up sur le coronavirus fait un gros carton et ne laisse personne indifférent, c’est le moins que l’on puisse dire !

Hold up : ce documentaire sur le coronavirus qui ne plaît pas à tout le monde !

Depuis les débuts de la crise sanitaire du coronavirus, on peut lire sur internet les rumeurs les plus folles ! En effet, on a pu par le passé entendre que le virus avait été créé par les américains pour pouvoir accuser la Chine, quand d’autres affirment que la Chine a volontairement créé et diffusé ce virus qui leur a malheureusement échappé. Mais qui faut-il croire ? Et bien malheureusement, plus on parle de ces rumeurs, plus elles prennent de l’ampleur et elles se diffusent facilement de nos jours sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi on a pu voir des internautes réagir de façon démesurée face à la situation.

Avec un documentaire qui dure près de 3 heures, ce qui est considérablement long, ce documentaire essaye de démonter toutes les fausses rumeurs et les mensonges que l’on a pu voir dans le cadre de cette pandémie de la COVID-19. En tout juste quelques jours, le documentaire a été vu des millions de fois mais il est malheureusement très controversé également.

Je viens de regarder le mockumentaire satirique #Holdup et je tenais à remercier les auteurs pour leur hommage à mon travail de ces derniers années. Bravo aux acteurs et à celui qui a écrit le script, j’adore ce type d’humour ! Le sachoir vaincra ! #OuvrezLesOeils #NousSachons pic.twitter.com/Pb3yToufb8 — Complots Faciles (@ComplotsFaciles) November 13, 2020

En effet, malgré toute la bonne volonté que l’équipe de ce film a voulu mettre, on compte malheureusement de fausses informations qui ont rapidement été relevées, comme notamment les recommandations de l’OMS qui ne seraient pas appliquées par la France. C’est dans ce cadre là que l’animateur Christophe Beaugrand a évoqué le documentaire sur LCI, mais malheureusement il reçoit depuis des menaces !

Christophe Beaugrand se fait lyncher après avoir parlé du documentaire “Hold up” et dénonce tous ses détracteurs !

Info « culture médias ». Sur TF1, en remplacement de sept à huit, à partir de lundi, Christophe Beaugrand va présenter un bêtisier tous les jours avant le journal de 20 heures. pic.twitter.com/j7Hcn5ZBRr — Philippe Vandel (@PhilippeVandel) April 9, 2020

La haine est malheureusement encore et toujours présente sur les réseaux sociaux, et l’animateur du groupe TF1 Christophe Beaugrand en a malheureusement fait les frais comme on a pu le lire sur Twitter il y a tout juste quelques heures. En effet, le documentaire “Hold up” a complètement enflammé la toile et certains n’hésitent pas à prendre partie toutes celles et ceux qui pourraient considérer ce documentaire comme un film complotiste.

Depuis# mon débat d’hier @LCI sur le docu #HoldUp je reçois des messages agressifs, exemple « vu que tu bosses pour ce système corrompu tu nas aucune liberté de parole zéro pointé! Aucun avis critique tu es un suiveur tu auras un sacré retour de bâton et finis les privilèges!» 😱 — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) November 15, 2020

Le célèbre animateur qui ne garde jamais sa langue dans sa poche n’a donc pas hésité à réagir très vivement. Il a en effet pu animer un débat sur le documentaire ce dernier week-end sur LCI, et depuis c’est une déferlante de messages haineux qu’il reçoit sans cesse sur les réseaux sociaux. Christophe Beaugrand s’est donc empressé de dénoncer les messages violents et agressifs qu’il a pu recevoir, refusant de se taire !

Christophe Beaugrand et son mari, accompagnés de leur enfant Valentin. Une belle petite famille ! 👶🔝@Tof_Beaugrand pic.twitter.com/LfqQtiMsYF — YOUNG PEOPLE (@YoungPeopleOff) January 8, 2020

Ayant toutefois reçu quelques soutiens notamment par ses confrères journalistes sur Twitter, Christophe Beaugrand souligne la violence des messages qu’il a pu recevoir dans les réponses de certains internautes qui ont pu voir le débat très animé sur LCI. Mais toutefois, il en faudra beaucoup plus pour faire arrêter Christophe Beaugrand, qui fait actuellement un réel carton sur TF1, LCI, mais également dans l’émission de radio les Grosses Têtes animée par son ami de toujours Laurent Ruquier. Il n’est en effet pas rare de voir trancher et il est même détesté par certaines personnalités françaises car il n’hésite pas à être très honnête et à parler de sujets qui fâchent quand cela est nécessaire !