Christophe Beaugrand ne supporte pas les attaques contre son fils, il prend la parole !

L’animateur mythique de TF1 Christophe Beaugrand est encore une fois au cœur d’une nouvelle polémique qui risque de faire beaucoup de bruit et il ne s’attendait sans doute pas à ce que l’on en parle autant, c’est le moins que l’on puisse dire. Il faut dire que l’animateur que l’on peut voir actuellement sur la chaîne d’informations LCI n’a pas vraiment sa langue dans sa poche, et il semble que celui-ci ne soit pas prêt de s’arrêter, comme vous allez pouvoir le voir.

Si vous vous demandez encore comment Christophe Beaugrand peut être aussi incisif, et bien il suffit tout simplement de vous rendre sur les réseaux sociaux pour voir les gros coups de gueule qu’il n’hésite pas à pousser quand bon lui semble, et on peut dire que cela peut parfois toucher tous les domaines comme vous allez pouvoir le découvrir.

C’est en effet un très gros choc pour les fans de Christophe Beaugrand qui pensaient que celui-ci était toujours mesuré et quelle que soit la situation. En effet, il n’est pas rare de le voir sur les réseaux sociaux diffuser de beaux clichés de sa vie professionnelle mais également de très beaux moments de familles qu’il se plaît à voir.

Son compagnon Ghislain Gerin est en effet souvent présent sur les clichés, mais il se peut qu’il peut être parfois attaqué, et cela ne plait pas du tout à Christophe Beaugrand !

Christophe Beaugrand n’hésite pas à pousser de gros coups de gueule sur les réseaux sociaux sur tous les sujets

Belle saint Valentin à tous les amoureux ! ❤️🙌🏼💐 pic.twitter.com/IKCYhEfhIK — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) February 14, 2021

Quel que soit le sujet de discorde, l’animateur Christophe Beaugrand n’hésite jamais à pousser de très gros coups de gueule sur tous les réseaux sociaux mais également dans son émission sur LCI, Le Brunch. Le week-end dernier, l’animateur a littéralement pété les plombs concernant une grosse annonce du gouvernement suite au couvre-feu.

Il se trouve en effet que certains français ont été verbalisés après avoir donné à manger à des personnes dans le besoin, et étant sortis après 18 heures, soit l’heure du couvre-feu. Il n’en avait pas fallu plus pour l’animateur Christophe Beaugrand pour exprimer son gros ras le bol sur le sujet, ce qui n’a pas plu à certains sur les réseaux sociaux ! En effet, on a pu voir des réactions de certains téléspectateurs se plaindre du fait que le journaliste donne son avis sur le sujet et ne soit pas complètement objectif.

Mais ces dernières heures, c’est sur sa vie privée que l’animateur Christophe Beaugrand a réagit, et on peut dire qu’il n’est pas du tout content de ce qu’il a pu lire !

Christophe Beaugrand réagit violemment après une réaction sur son compagnon Ghislain Gerin et sur son propre fils

C’est sur le réseau social Twitter que Christophe Beaugrand a poussé un gros coup de gueule. Alors qu’il avait pu faire une très belle déclaration d’amour à son époux et à son fils, un internaute a réagi assez violemment avec des propos “abjectes” comme en a jugé l’animateur Christophe Beaugrand, où un internaute accuse l’animateur de faits violents sur son époux et son propre enfant.

Je crois n’avoir jamais reçu un tweet d’une telle ignominie. Abject https://t.co/hCTZVtbaEd — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) February 17, 2021

Et en effet, le moins que l’on puisse dire c’est que le message qu’il a pu recevoir est très difficile à lire et pourrait même aller jusqu’à une plainte si l’animateur Christophe Beaugrand le souhaitait, bien que pour le moment nous n’ayons pas eu connaissance de telles actions, et pour cause : le tweet a été supprimé depuis.