Christophe Beaugrand : papa depuis un an avec son conjoint, il se confie sur le fait d’élever un enfant avec deux papas !

Les choses ne semblent pas très évidentes pour Christophe Beaugrand et Ghislain Gérin, les deux papas du petit Valentin. Le 9 novembre dernier naissait le petit Valentin, leur petit ange qu’ils aiment infiniment. Les deux hommes ont eu recours à une mère porteuse. S’ils font tout le nécessaire pour protéger leur fils, il y a tout de même une question qui brûle les lèvres. Le petit Valentin aura un an dans quelques semaines et il commencera très certainement à prononcer ses premiers mots. On se demande juste comment il appellera ses deux pères sans créer de confusions. Le couple donne son avis sur le sujet.

Deux papas pour Valentin !

L’arrivée de Valentin dans la famille, rend fous de joie ses deux papas. Christophe Beaugrand, ne rate aucune occasion de poster des photos de son enfant sur son compte Instagram. Toutefois, il prend bien le soin de dissimuler son visage pour protéger son identité. Le petit Valentin a fêté ses dix mois ce mercredi 9 septembre. Dix mois de pur bonheur pour Christophe Beaugrand et Ghislain Gerin.

L’animateur télé avait été invité par Télé-Loisirs pour parler de sa nouvelle vie de père avec son mari Ghislain Gerin pour le podcast Parents d’abord. On ne peut pas dire qu’ils ne s’attendaient pas à cette question, puisque c’est une problématique à laquelle le couple est confronté. Leur entourage leur demande souvent comment leur bébé les appellera.

Le joker de Nikos Aliagas a affirmé que son mari et lui voudraient tous les deux que Valentin les appelle ‘’papa’’. Cela n’est pas surprenant puisqu’ils sont tous les deux des hommes. Cependant, une confusion pourrait très vite s’installer au cas où les mariés se retrouveraient tous les deux au même endroit. L’animateur a donné une solution toute simple. Il suffira d’accompagner le mot papa, du prénom de la personne désignée.

Christophe Beaugrand tient cette astuce de certaines de ses amies qui y ont eu recours. Cela a semblé leur réussir. Toutefois, les deux hommes affirment qu’ils n’imposeront rien à leur enfant. Valentin aura tout le loisir de les appeler comme bon lui semble.

Une décision particulière à la naissance du petit Valentin

Les choses n’ont pas toujours été roses pour le couple. Très souvent critiqués pour être un couple homosexuel, Christophe Beaugrand et Ghislain Gérin font tout pour protéger leur enfant de la mauvaise influence du monde extérieur. Certaines personnes homophobes vont jusqu’à leur reprocher ouvertement d’avoir un enfant. Ils essaient de prendre les meilleures décisions pour le petit Valentin. En parlant de meilleure décision, le couple de journalistes en a pris une de très particulière à la naissance de Valentin.

Le bébé a déjà deux papas. Pour équilibrer les choses, ils ont décidé qu’il aurait également deux marraines. Une décision peu commune, mais pourtant bienvenue pour obtenir une parité des sexes et pour que le petit Valentin soit le plus épanoui possible.

Quoi qu’il en soit, les deux conjoints sont prêts à tout pour leur fils et lui démontrent leur amour inconditionnel. C’est d’ailleurs pour qu’il ne se sente pas différent qu’ils ont décidé de garder contact avec Whitney la mère porteuse, une jeune américaine de 29 ans. Cette dernière a déjà trois enfants. Christophe Beaugrand et Ghislain Gérin comptent bien la présenter à Valentin quand il sera un peu plus grand.