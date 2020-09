Christophe Beaugrand : pour leurs premières vacances, la star et son fils Valentin se rendent dans un lieu qui lui est cher !

Récemment père, Christophe Beaugrand passe des moments de liesse avec son enfant. La célébrité va donc passer ses premières vacances d’été avec son fils. Pour ce faire, il a choisi une destination qui lui est chère. Ce sera donc en Gironde que les trois hommes Beaugrand passeront des moments de détente. Le choix de cette destination n’est pas hasardeux du tout.

Christophe Beaugrand, journaliste et père…

Christophe Beaugrand est un journaliste et animateur. Il officie à la radio comme à la télévision. Il est connu pour être le présentateur de l’émission Ninja Warrior. Il est également le remplaçant de l’animateur Nikos Aliagas pour l’émission 50 minutes inside sur la chaîne TF1. Outre cela, il est journaliste sur LCI. Un parcours professionnel assez impressionnant. Du côté personnel, Christophe Beaugrand s’est uni à Ghislain Gerin le 25 juillet 2018. Les deux tourtereaux partageaient leur vie depuis 7 ans environ.

Le couple Beaugrand-Gerin n’a pas fait les choses à moitié puisqu’ils sont devenus parents. Les deux époux ont eu le bonheur d’être pères d’un beau garçon. Pour réaliser ce vœu, ils ont eu recours à une mère porteuse. Un cheminement qui n’a pas été sans difficulté mais dont le dénouement a été heureux. Ainsi, le 9 novembre 2019, le petit Valentin a vu le jour. Ce bonheur dure depuis des mois et ne cesse d’accroître au fil des jours pour le bonheur du couple papas. Pendant cet été, Christophe Beaugrand a décidé de se rendre en Gironde pour passer ses premières vacances de père.

Une destination remplie de souvenirs…

Pour leurs premières vacances, Christophe a choisi la dune du Pilat. Il s’agit d’une destination située dans la région bordelaise. Celle-ci permettra au couple et à leur fils de profiter du soleil. L’animateur de TF1 désire faire découvrir à Valentin les paysages et divers endroits touristiques. En effet, la dune de Pilat contient des bancs de sable. C’est un lieu qui sert de refuge à Christophe pendant ses vacances estivales. Il a avoué désirer prendre une maison dans la région afin de s’y séjourner plus souvent. L’amour éprouvé pour cette partie de la Gironde vient d’un passé heureux.

Depuis son enfance, Christophe Beaugrand venait déjà passer du temps sur la dune de Pilat. Son arrière-grand-mère avait une maison à proximité. Elle habitait à Andernos-les-Bains, ce qui facilitait la tâche au journaliste. Il y retrouve des souvenirs d’enfance et surtout l’air frais de la forêt de pins. Aussi, il est également question de retourner vers ses origines et quoi de mieux, s’il faut partager ces moments avec son fils ?!

Un bonheur immense qu’est le petit Valentin !

La naissance de son fils Valentin a changé le quotidien du journaliste. Notons qu’après l’accouchement du garçon aux Etats-Unis, ses pères ne se sont pas reposés. Ils ont dû enclencher la procédure d’adoption afin que le petit bonhomme puisse porter leur nom de famille.

Dès leur retour de Bordeaux, Christophe a fait la publication de la photo du bébé avec un message plein d’amour. L’arrivée de Valentin a complètement transformé ses deux parents. Christophe a confié que son partenaire et lui se disputaient « moins qu’avant ». Ils sont non seulement heureux mais encore plus amoureux qu’autrefois. Un bonheur que nous espérons voir durer longtemps. Rappelons que le petit Valentin a aujourd’hui 10 mois.