Christophe Beaugrand s’exprime sur LCI, son intervention a largement été remarquée, découvrez pourquoi !

La chaîne d’informations LCI a le vent en poupe en ce moment avec des informations et des interventions assez choquantes de la part de Jean-Pierre Pernaut mais également de l’animateur Christophe Beaugrand qui n’a pas froid aux yeux, c’est le moins que l’on puisse dire ! En effet, il se trouve que le journaliste n’hésite pas une seconde à prendre la parole sur des faits divers et à donner son avis contre toute attente, même si cela ne plaît pas aux téléspectateurs qui en profitent pour réagir à leur façon sur les réseaux sociaux.

Si certains d’entre eux se montrent très compréhensifs avec l’animateur Christophe Beaugrand et affirment même qu’ils sont du même avis que lui, il se trouve que d’autres se trouvent très critiques et n’hésitent pas à pousser également de vrais coups de gueule sur les réseaux sociaux contre l’animateur qui ne devrait selon eux pas donner son avis après tout.

Il est vrai que l’impartialité des journalistes dans les grands médias nationaux est très souvent remise en cause, comme on a pu le voir récemment avec des polémiques qui concernaient notamment Jean-Pierre Pernaut, l’ancien animateur du journal de 13 heures sur TF1, qui a laissé sa place très récemment à Marie-Sophie Lacarrau.

Personne ne s’attendait à ce que Christophe Beaugrand, un autre journaliste que l’on peut voir sur LCI également et notamment le week-end, puisse donner son avis à son tour sur des événements brûlants de l’actualité française en ce moment, à l’heure où la crise sanitaire du coronavirus bat à nouveau son plein.

Christophe Beaugrand est dans la tourmente : les internautes lui reprochent de donner son avis

Si pour certains internautes les journalistes se doivent d’être le plus objectif possible dans leurs prises de parole, d’autres ne comprennent absolument pas que l’on puisse prendre partie en donnant des avis parfois assez tranchés. C’est ce que l’on a pu voir il y a tout juste quelques heures avec l’animateur Christophe Beaugrand, qui a peut être regretté de prendre la parole sur un sujet d’actualité que personne ne pensait voir dans son émission sur la chaîne d’informations LCI.

Belle saint Valentin à tous les amoureux ! ❤️🙌🏼💐 pic.twitter.com/IKCYhEfhIK — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) February 14, 2021

C’est en effet dans Le Brunch que l’on a pu voir Christophe Beaugrand hors de lui, alors qu’il est habituellement assez calme, comme on peut le voir d’ailleurs dans Ninja Warrior et pour les plus anciens dans l’émission Secret Story.

Christophe Beaugrand riposte contre le couvre-feu : un acte qu’il ne comprend pas et qu’il dénonce en plein direct

C’est en relatant les faits d’une association qui aide les SDF que Christophe Beaugrand a perdu le contrôle il y a tout juste quelques heures sur LCI dans son émission du week-end. Il semblerait en effet qu’une association qui donne des repas chauds aux SDF ait attiré les foudres des autorités ces derniers jours.

En effet, en donnant de repas à une heure un peu trop tardive, les bénévoles ont été contraints de ne pas respecter le couvre feu et les autorités françaises en ont donc profité pour pouvoir dresser des amendes à toutes celles et ceux qui étaient partis trop tard de leurs fonctions.

COUP DE GUEULE ce matin dans #LeBrunch sur @LCI : interdit d’aider les SDF après 18h? Une Asso qui distribue des repas chauds aux SDF dénonce: on les a dispersés en pleine distribution pour non respect du couvre-feu ! On marche sur la tête!!! 😱😡 Qu’en pensez-vous ? pic.twitter.com/xkUrpL7Blr — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) February 14, 2021

Une situation qui a mis hors de lui Christophe Beaugrand qui a affirmé que cela manquait de “bon sens”. Il a heureusement pu compter sur le soutien de certains français qui ont clairement annoncé qu’ils étaient d’accord avec lui.