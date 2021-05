Christophe Dechavanne au plus mal, il demande 10 millions d’euros à la chaîne M6

C’est le sujet dont tout le monde parle maintenant depuis plusieurs jours et qui n’a fait que de gagner de plus en plus de place dans les médias en France : il se pourrait bien que les chaînes TF1 et M6 fassent partie du même groupe. C’est une excellente nouvelle sur le papier pour tous les plus grands fans de télévision, même si certains d’entre eux ne cessent de dire que cela pourrait provoquer un gros mouvement sur le paysage audiovisuel français qui manquerait aussi de diversité.

En effet, à l’heure où de plus en plus de chaînes de télévision font tout pour attirer l’attention des téléspectateurs, cela peut parfois donner lieu à certains moments assez difficiles à vivre pour certains d’entre eux qui ne savent pas où se tourner. Mais en ce qui concerne l’animateur et le producteur Christophe Dechavanne, c’est une toute autre histoire que l’on a pu entendre récemment, et celle-ci fait vraiment froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, personne n’aurait pu imaginer que les relations soient aussi catastrophiques entre Christophe Dechavanne et la chaîne M6.

A l’heure où ce dernier fait vraiment tout pour pouvoir lancer de nouvelles émissions qu’il essaye d’imaginer et de développer notamment sur TF1, il se trouve qu’il a pu récemment faire une demande à M6 par l’intermédiaire de son entreprise Coyote Conseil. Malheureusement, c’est une très mauvaise nouvelle car rien ne s’est passé comme prévu, c’est le moins que l’on puisse dire !

Christophe Dechavanne fait de graves accusations, cela pourrait aller très loin avec la chaîne M6

C’est récemment une déclaration qui fait froid dans le dos que l’on a pu apprendre de la part de la société Coyote Conseil qui appartient à Christophe Dechavanne. En effet, dans le dernier numéro du journal Le Parisien, les dernières informations qu’ont été révélées sur cette affaire font vraiment froid dans le dos. Il s’agit concernant une grosse accusation de plagiat que Christophe Dechavanne a pu signaler, et celle-ci est assez lourde, car l’animateur et producteur n’hésite pas à parler de préjudice moral.

Concrètement, on a pu apprendre en exclusivité que cela concernait concrètement l’émission intitulée Incroyables transformations qui est maintenant diffusée à l’antenne depuis 2019. Comme on a pu l’apprendre en exclusivité, il se trouve que Christophe Dechavanne aurait pu proposer un concept similaire en 2016, notamment en dépensant un joli budget de 120 000 euros. L’objectif ? Se rapprocher d’un concept anglais appelé « Body fixers ». Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu, et la chaîne a refusé son offre…

La société de Christophe Dechavanne s’estime trompée par M6

Alors que les discussions étaient bien entamées, on a pu apprendre que l’émission avait été alors annulée pour des questions de budget. Malheureusement, il se trouve que l’on a pu voir une émission assez similaire depuis diffusée à l’antenne.

Il n’en a pas fallu plus à Christophe Dechavanne pour pouvoir dénoncer la situation, il parle même dans une interview d’une « reprise sauvage » qui fait vraiment très peur ! Pour le moment, on ne sait pas jusqu’où ira cette histoire, mais en attendant l’animateur a fait une réclamation de 10 millions d’euros, ce qui est assez conséquent en effet !