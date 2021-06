Christophe Dechavanne au plus mal, il fait une déclaration choquante pour son grand retour à l’antenne…

C’est le grand retour de Christophe Dechavanne, et celui-ci ne se fera pas sur TF1 ! En effet, c’est contre toute attente que l’animateur a pu décider de rejoindre bon nombre d’autres animateurs de la chaîne sur C8. Alors que par le passé, on avait pu le voir faire de nombreuses émissions sur TF1, comme par exemple l’émission Coucou c’est nous, il semblerait désormais que Christophe Dechavanne soit bel et bien décidé à ne plus vouloir présenter de nouvelles émissions sur cette chaîne, à en croire sa nouvelle apparition sur la chaîne C8.

En effet, on sait que parfois, il peut être assez difficile et même très compliqué pour les anciens animateurs de TF1 de revenir à l’antenne après avoir quitté l’antenne pendant plusieurs années. On se souvient encore de l’épisode tragique de Benjamin Castaldi qui avait eu l’occasion de raconter en exclusivité le jour où il a décidé d’annoncer son grand départ de TF1. Le responsable de la chaîne à l’époque lui avait indiqué la « sortie », tout en lui précisant qu’il ne reviendrait pas sur cette chaîne, avec un départ qui serait donc vraiment définitif.

Toutefois, on imagine que depuis que la direction a pu changer, tout pourrait être possible désormais, même si ce n’est pas à l’ordre du jour pour le chroniqueur de Cyril Hanouna qui fait actuellement un très gros carton avec son émission… Il faut bien avouer qu’avec un programme de télévision aussi alléchant, on pourrait difficilement voir comment l’animateur ne serait pas heureux…

Christophe Dechavanne rejoint d’autres anciens animateurs de TF1 sur C8

Pour la première chaîne de télévision française, à savoir TF1, c’est vraiment un très gros coup dur que personne n’aurait pu imaginer voir un jour ! En effet, à l’heure où certains français sont fidèles à TF1, il semblerait que certains animateurs aient décidé de tout faire pour ne plus revenir à l’antenne sur cette chaîne ! En effet, on sait très bien qu’il y a de nombreuses dualités entre les deux chaînes, et cela peut parfois provoquer de très grosses difficultés, c’est le moins que l’on puisse dire.

Par le passé, on se souvient de déclarations assez étonnantes et même inédites de la part de Benjamin Castaldi : il n’avait clairement pas hésité à dire haut et fort tout ce qu’il pouvait penser de la chaîne et des animateurs, en révélant quelques secrets qui sont assez bien gardés ! Mais cela sera-t-il le cas pour Christophe Dechavanne qui arrive sur la chaîne C8 ? Pour le savoir, il va falloir être très attentif, car il se pourrait bien que l’animateur réserve encore de très nombreuses surprises à ses fans, comme on a cru le comprendre encore dernièrement sur les réseaux sociaux…

Christophe Dechavanne au plus mal : il balance tout pour son grand retour

Alors que certains téléspectateurs qui admirent l’animateur Christophe Dechavanne ne l’ont pas vu à l’antenne depuis bientôt 10 ans dans certains cas, on pourrait se poser la question du ressenti de l’animateur….

Comme on a pu le lire dans les colonnes du magazine Télé 7 jours, il semblerait que Christophe Dechavanne ait vraiment hâte de reprendre ce programme qui avait justement pu faire les beaux jours de TF1 ! Comme on a pu le voir hier, il semble en tout cas être très heureux d’être de retour pour A prendre ou à laisser…