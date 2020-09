Christophe Dechavanne : il annonce avec humour sa blessure inquiétante après avoir posté un selfie à l’hôpital !

Depuis l’annonce de sa blessure survenue le mercredi 26 août, les fans de Christophe Dechavanne attendent des nouvelles de leur animateur préféré. Ce dernier n’a pas manqué à son devoir et a tenu à informer ses nombreux abonnés sur Twitter le déroulement de son état de santé apparemment peu rassurant.

Une fin d’été bien triste s’annonce pour l’animateur

En effet, au moment de prévenir les internautes, l’animateur ne cache pas sa douleur « J’attends patiemment dans un couloir pour une échographie et radio… pas terrible du côté arrière de ma cheville. Le tendon je ne le vois plus.. Las boulas ! Et, euh.. je déguste comme il faut » a-t-il annoncé sur une photo depuis les urgences dans la nuit de mercredi 26 au jeudi 27 août. Il s’agit d’un selfie le montrant avec un masque sur le visage, le regard lointain avec un couloir d’hôpital en décor de fond.

Aussitôt le verdit tombé, l’acolyte de Laurence Boccolini à la présentation de Je suis une célébrité, sortez-moi de là a de nouveau donné de ses nouvelles cette fois-ci avec la photo d’un médecin souriant prenant soin de sa cheville blessée et plâtrée. Visiblement, de TF1 n’a pas perdu de son humour bien que la nouvelle soit loin d’être rassurante.

Sur ce dernier tweet, on pouvait y lire « Fin d’été bequillé ! Rupture totale du tendon de Mr Achille. Merci aux docs évidemment. Mais pas à cette marche en pierre bizarre qui a gardé mon pied kéblo alors que j’avançais presque tranquille. Ma chaussure était amoureuse et a voulu rester : opération à venir ».

Que s’est-il réellement passé ?

Souvenez-vous, le mercredi 26 août dernier, l’animateur TF1 a dû regagner à la hâte les urgences après un accident qui s’est produit vraisemblablement dans un escalier. L’animateur raconte s’être baladé tranquillement lorsque son pied est resté coincé dans une marche d’escalier en pierre.

Bien que le reste de son corps avance, son pied restait dans le creux d’une marche, certainement que sa chaussure était « tombé amoureuse » selon les dires de l’animateur de 62 ans. Puis c’est la terrible chute, inévitable. Impossible alors pour le pauvre Christophe de se tenir debout sur ses deux jambes. Puis, direct les hôpitaux, s’en suit l’annonce d’une prochaine opération du tendon d’Achille.

Pour une telle intervention, le papa de la jolie Ninon devra donc s’armer de patience car il faut au moins compter environ six mois pour pouvoir se remettre totalement. Un long temps de convalescence et une période difficile où il pourra compter sur le soutien de ses milliers de fans et la présence de sa famille pour l’aider à la traverser.

Ces derniers mois n’ont pas été de tout repos pour Christophe Dechavanne

Le moins que l’on puisse dire c’est que ces derniers mois n’ont pas été des plus faciles pour l’animateur vedette. Avant son accident, il a dû faire le deuil d’un être cher. En juin dernier, il annonçait alors la mort de son chien Adeck, un jack russel terrier blanc. « J’espère qu’ils ont une piscine là-haut. Salut mon poto, tu vas me manquer Adeck », écrivait-il sobrement en légende d’une photo de l’adorable animal en plein saut au-dessus d’un bassin.

Fort heureusement, les fans peuvent déjà se réjouir de la bonne nouvelle car on apprenait que sa fille Pauline était enceinte de son deuxième bébé. Déjà maman d’une petite Jeanne née le 15 novembre 2017, la jeune maman s’apprête à agrandir la famille.