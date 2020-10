Christophe Dechavanne : il règle ses comptes avec Bigflo et Oli en direct sur TPMP !

Christophe Dechavanne était l’invité de Cyril Hanouna dans l’émission de Touche pas à mon poste ce mercredi. Il s’en est pris aux membres du groupe de rap Bigflo et Oli quitte à créer une ambiance morose sur le plateau.

Ceux qui ont souvent l’habitude d’écouter le célèbre animateur de radio et télé, pourront affirmer sans risque de se tromper que Christophe Dechavanne ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu’il pense quel que soit le sujet sur lequel il est appelé à s’exprimer. Alors que le thème de l’émission de ce mercredi portait sur la fin des animaux, l’animateur en a profité pour recadrer les chanteurs. Il a fait parler de lui dès l’entame de l’émission car il est arrivé sur le plateau de C8 masqué et en béquilles. Parmi les invités de Cyril Hanouna, il y avait aussi Bigflo et Oli. Cependant, comme ils aiment bien le faire, les frères rappeurs auraient détendu l’atmosphère sur le plateau par une petite blague mais une bonne humeur que l’ancien présentateur de la Ferme célébrités va rapidement dissiper.

Touche pas à mon poste est sans doute l’une des émissions les plus animées et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle ne cesse de faire parler d’elle. Tous les soirs, les téléspectateurs de C8 ne manquent pas au rendez-vous quotidien de TPMP avec Cyril Hanouna. Juste après s’être installé sur le plateau, Christophe n’a pas hésité à régler ses comptes avec les rappeurs alors qu’il avait dit que cette histoire était oubliée et a déclaré « Je suis très content d’être là (…) J’adore ces deux petits gars, mais je crois que je les ai entendu ici dire : ‘Oh, Dechavanne c’est un has been’… Je suis là les gars ». De leur côté, Bigflo et Oli n’ont pas voulu se laisser faire et auraient essayé de se défendre. Sûr de lui et conscient du feu qu’il avait allumé, Christophe a également tout fait pour vite l’éteindre empêchant aux deux rappeurs de répondre. Ces déclarations du journaliste n’ont laissé personne indifférent sur le plateau et auraient instauré une atmosphère amorphe sur le plateau de Touche pas à mon poste qui était pourtant très animé bien avant sa réaction.

Il faut dire que Christophe Dechavanne n’aurait pas oublié les mots des rappeurs après tout ce temps. Alors qu’ils sont passés dans l’émission de Cyril Hanouna pour faire la promotion de leur nouveau documentaire disponible sur Netflix, les chanteurs étaient loin de savoir ce qui les attendait. En effet, Oli a reconnu avoir pris part à un débat dans cette même émission alors qu’il était un chroniqueur occasionnel et le thème du jour en cette soirée portait sur la place de l’ex-compagnon de Sophie Lapointe à TF1. Bien que le chanteur ait affirmé avoir participé à un tel débat, il réfute cependant les mots que Christophe les accuse d’avoir prononcé. En effet, c’était en janvier 2016 sur le plateau de C8 que les frères rappeurs avaient été interrogé sur ce sujet. Il faut dire que les chanteurs ne sont pas les seuls à avoir subi les foudres de l’animateur de 62 ans. Il est resté en froid pendant longtemps avec plusieurs participants de TPMP comme Énora Malagré. En début 2017, il s’était réconcilié avec le présentateur du talk-show.

L’année 2016 fut difficile pour l’animateur de TF1 lorsqu’il confiait au Parisien sa déception. Ce dernier révélait que plusieurs de ses idées par rapport à la mise sur pied des émissions avaient été refusées par cette chaîne de télé. De son côté, Énora Malagré estimait lors d’une émission de TPMP qu’il n’avait plus sa place à la télévision au profit des jeunes.