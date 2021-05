Christophe Dechavanne part en guerre contre TF1, il fait une très grosse annonce incroyable

Personne n’aurait pu imaginer un jour voir Christophe Dechavanne quitter le groupe TF1, ou alors présenter des émissions de télévision ailleurs que sur celle-ci. Et pourtant, dans les prochains jours, on va pouvoir voir une émission assez incroyable sur une autre chaîne que TF1 avec Christophe Dechavanne à sa tête. Alors que l’animateur et producteur a pu être contraint dernièrement de vivre des moments très douloureux avec des programmes qui n’ont pas du tout marché, c’est l’occasion pour lui rebondir après des mois difficiles.

Tout le monde se souvient en effet de son dernier programme qui a malheureusement été déprogrammé au bout de quelques émissions : un coup dur pour sa maison de production quand on sait parfois que certaines émissions peuvent représenter un coût assez important pour les animateurs et les producteurs. À l’heure où la crise sanitaire liée au coronavirus peut parfois faire beaucoup de dégâts pour les français, il se trouve que l’on a pu voir ici un très beau cas d’école d’une émission supprimée de l’antenne à cause de graves problèmes de rentabilité. En revanche, personne n’aurait pu penser que Christophe Dechavanne aurait pu être autant impacté.

En effet, il se trouve que ce dernier a vécu des épreuves assez terribles récemment, et depuis que la crise sanitaire liée au coronavirus, l’animateur n’a pas hésité une seule fois à prendre parti même si cela a pu lui causer de grave ennuis avec d’autres personnalités françaises et les répercussions pourraient malheureusement durer encore aujourd’hui, si ce n’est pas pendant des années encore à venir.

Christophe Dechavanne dans la tourmente, il entretient de mauvaises relations avec certaines personnalités

Alors que nous sommes en train de vivre un contexte assez inédit dans le cadre de cette crise incroyable, il se trouve que Christophe Dechavanne est très à cheval sur les différentes contraintes demandées par le gouvernement d’Emmanuel Macron, même si certaines d’entre elles peuvent être en effet difficiles et très contraignantes à suivre.

Mais pour Christophe Dechavanne, quand il s’agit de la santé de tout le monde, ce dernier n’hésite pas une seule seconde à être très clair et à vouloir protéger les autres. Par conséquent, lorsque l’humoriste et comédien Nicolas Bedos a pu exprimer son ras le bol sur les contraintes sanitaires, Christophe Dechavanne n’a pas hésité une seule seconde à réagir violemment pour pouvoir se confronter au comédien. Ayant été un des premiers animateurs à se battre publiquement dans le cadre de la lutte contre le sida, on peut très bien comprendre que les gestes barrières et la vaccination lui tiennent autant à cœur.

Malheureusement, pour l’animateur, il se trouve que de plus en plus de français n’apprécient pas du tout de voir les dernières déclarations du gouvernement d’Emmanuel Macron qui ne jouent pas en leur faveurs.

Christophe Dechavanne part sur C8 pour présenter une nouvelle émission

C’est contre toute attente que l’on a pu découvrir que Christophe Dechavanne allait donc débarquer sur C8 pour pouvoir présenter un programme mythique que l’on a déjà pu voir sur TF1 par le passé. Il se trouve en effet que Christophe Dechavanne devrait bel et bien prendre la place de Cyril Hanouna dans cette émission.

Une décision qui risque de faire beaucoup de bruit dans le monde des médias, car il se trouve que pendant de nombreuses années, Christophe Dechavanne a été assez fidèle à la chaîne TF1 qui ne lui a pas toujours bien rendu !