Christophe Dechavanne se fait déprogrammer, un vrai drame pour l’animateur de TF1 !

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne des annulations de programmes sur TF1 ou sur d’autres chaînes de télévision en France. En effet, la crise sanitaire du coronavirus a eu de lourdes conséquences pour les programmes de la chaîne mais également sur tout le paysage audiovisuel français. On ne compte plus en effet les différentes annulations et reports de programmes qui sont communiqués chaque jour.

De plus, c’est avec une certaine amertume que l’on apprend tous les jours des nouveaux scandales pour des animateurs ou des chroniqueurs de certaines émissions de télévision qui sont dans la tourmente. On a récemment pu le voir encore dans l’actualité avec des informations qui font froid dans le dos. En revanche, concernant Christophe Dechavanne, personne ne s’attendait à ce qu’il vive un drame aussi terrible.

Christophe Dechavanne : sa nouvelle émission de TF1 qu’il a préparé

Personne n’aurait pu imaginer que Christophe Dechavanne soit dans une situation aussi difficile qu’aujourd’hui. En effet, le producteur et animateur n’en est pas à son premier coup d’essai, et il a voulu surfer sur la vague des émissions de mariages en proposant un nouveau concept qu’il a produit lui même : « Bienvenue aux mariés ». Mais si le producteur Christophe Dechavanne s’attendait à vivre une nouvelle aventure avec ce programme, on peut dire que c’est bel et bien raté !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christophe Dechavanne (@cdechavanne_)

La société de production de Christophe Dechavanne, Coyote, produit en effet l’émission « Bienvenue aux mariés », que l’on a pu voir déclinée dans un autre concept avec « Bienvenue à l’hôtel ». Dans ces émissions, on peut voir des couples de mariés fêter le plus beau jour de leur vie, et des femmes invitées se doivent alors de juger le mariage des autres candidates. Cela peut donner lieu parfois à certaines situations assez rocambolesques, comme on a pu le voir par le passé.

En revanche, en ce qui concerne les nouvelles émissions que l’on a pu voir ces derniers jours, elles ne semblent pas faire l’unanimité. Nous avons pu avoir par chance des explications pour savoir ce qu’il s’était passé…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chateau Rasque Vin de Provence (@le_chateau_rasque)

L’émission « Bienvenue aux mariés » déprogrammée, une situation difficile pour la chaîne

C’est au bout de seulement une petite semaine que TF1 aura donc décidé de déprogrammer purement et simplement les émissions de « Bienvenue aux mariés ». Pour la chaîne, c’est un vrai coup dur, car en face d’elle, des programmes sont indétrônables et pour le moment TF1 n’arrive pas à dépasser ces derniers.

Si la chaîne fait tout son possible pour trouver des programmes innovants, cela n’a pas du tout fonctionné avec « Bienvenue aux mariés », c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, c’est un téléfilm que l’on a pu voir à la place de l’émission ces derniers jours. Bien que certains téléspectateurs fidèles à Christophe Dechavanne aient pu croire qu’il s’agissait d’une erreur de programmation, c’est bien TF1 qui a décidé qu’il en serait autrement !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TF1 (@tf1)

La chaîne a donc décidé de lancer un communiqué de presse pour donner des explications devant une telle polémique. En effet, les téléspectateurs se sont étonnés de la situation sur les réseaux sociaux, et quand TF1 a dévoilé les scores catastrophiques de « Bienvenue aux mariés, avec seulement 8,9% de parts de marché, on imagine que cela a été un gros coup dur pour toute l’équipe qui aura durement travaillé !