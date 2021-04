Christophe Dechavanne sanctionné ? TF1 prend une décision radicale et surprenante pour la diffusion d’une émission !

Christophe Dechavanne a pu enthousiasmer de nombreuses générations avec notamment ses émissions diffusées à l’époque sur TF1. Vous devriez le retrouver sur la chaîne principale, mais elle a pris une décision en urgence comme vous pouvez le découvrir dans les colonnes de Purepeople. À une semaine de la diffusion, l’émission Bienvenue aux mariés a été déprogrammée puisque le succès ne semble pas être au rendez-vous.

Le programme proposé par Coyote passe à la trappe

Dans le monde de l’audiovisuel, lorsque les audiences ne sont pas celles escomptées, il faut savoir que les décisions sont vite prises. En effet, les chaines ne peuvent pas se permettre de dépenser des sommes astronomiques alors que les résultats ne sont pas ceux escomptés. Comme Bienvenue aux mariés ne comble pas les attentes, TF1 a décidé de supprimer le programme.

Le 26 avril, les fans du programme ont sans doute eu une mauvaise surprise puisque l’émission a été déprogrammée .

. C’est un téléfilm à savoir L’héritage de la honte qui a été proposé alors que le thème de l’émission était pourtant dans l’air du temps.

Avec l’approche des vacances et des beaux jours, les mariages devraient se multiplier en France.

Certaines cérémonies n’ont pas eu lieu en 2020 à cause de la crise sanitaire, il y a donc de grandes chances pour qu’elles soient au rendez-vous en 2021. Ce programme aurait pu inspirer de nombreux couples, mais TF1 en a décidé autrement. L’émission de Christophe Dechavanne présentée par Élodie Villemus connue pour être wedding planner est passée à la trappe.

Une déprogrammation en urgence au vu des audiences

Les programmes à la télévision n’ont pas toujours le droit à une seconde chance, ils sont rapidement supprimés lorsque les audiences attendues ne sont pas au rendez-vous. Dans la journée de samedi, un communiqué de presse a donc été partagé, il mentionnait les parts d’audience avec une décote de 38.6 % par rapport aux dernières semaines. Le programme de Christophe Dechavanne n’a pas su trouver son public avec une part de marché très faible de 8.9 % seulement contre 14.5 % généralement pour la même tranche horaire.

La nouvelle formule après une année 2020 assez problématique n’a pas trouvé son public, vous pourrez donc constater que le programme de TF1 pour cette fin de journée a été revu et corrigé en conséquence.

Les explications de TF1 par rapport à cette suppression

Christophe Dechavanne ne marque donc pas des points avec cette émission produite grâce à Coyote. Dans le fameux communiqué de presse que nous avons pu évoquer au sein de cet article, sachez que la chaîne a tenté de donner des explications. Ces dernières s’articulent bien sûr autour des audiences qui ne sont pas celles escomptées.

Pour les 5 premières diffusions, les retours n’ont pas été positifs à cause de cette forte décote, TF1 se devait donc de réagir .

. Ce n’est pas la première fois que la chaîne première se retrouve avec une émission qui ne fonctionne pas forcément.

Bienvenue à l’hôtel avait également été pointé du doigt au vu des audiences réalisées.

Les fans du programme avaient toutefois précisé qu’ils aimaient la version originale.

La fin est alors brutale pour cette émission qui avait été programmée dans un premier temps en 2020, mais la crise sanitaire a eu un impact considérable. De ce fait, la chaîne principale avait décidé de la proposer dès le mois d’avril, mais elle ne se doutait pas que les audiences seraient aussi catastrophiques. Les informations ont également été partagées sur Europe 1 concernant la diffusion prévue au départ.

Difficile, pour l’instant, de connaître les raisons de cette chute au niveau des audiences puisque généralement le thème des mariages connaît un certain succès. De plus, ces émissions sont aussi appréciées puisque le format s’avère être intéressant. TF1 a donc fait un choix, celui de supprimer le programme, le public n’a donc pas adhéré, mais une seconde chance sera-t-elle attribuée ?

Il faut également noter qu’Elodie Villemus avait été pointée du doigt comme peut le préciser le magazine Voici. En effet, elle se trouvait déjà dans le programme Quatre mariages pour une lune de miel. Cela montre qu’il est parfois difficile de perdurer à la télévision.

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne des annulations de programmes sur TF1 ou sur d’autres chaînes de télévision en France. En effet, la crise sanitaire du coronavirus a eu de lourdes conséquences pour les programmes de la chaîne mais également sur tout le paysage audiovisuel français. On ne compte plus en effet les différentes annulations et reports de programmes qui sont communiqués chaque jour.

De plus, c’est avec une certaine amertume que l’on apprend tous les jours des nouveaux scandales pour des animateurs ou des chroniqueurs de certaines émissions de télévision qui sont dans la tourmente. On a récemment pu le voir encore dans l’actualité avec des informations qui font froid dans le dos. En revanche, concernant Christophe Dechavanne, personne ne s’attendait à ce qu’il vive un drame aussi terrible.

Christophe Dechavanne : sa nouvelle émission de TF1 qu’il a préparé

Personne n’aurait pu imaginer que Christophe Dechavanne soit dans une situation aussi difficile qu’aujourd’hui. En effet, le producteur et animateur n’en est pas à son premier coup d’essai, et il a voulu surfer sur la vague des émissions de mariages en proposant un nouveau concept qu’il a produit lui même : « Bienvenue aux mariés ». Mais si le producteur Christophe Dechavanne s’attendait à vivre une nouvelle aventure avec ce programme, on peut dire que c’est bel et bien raté !

La société de production de Christophe Dechavanne, Coyote, produit en effet l’émission « Bienvenue aux mariés », que l’on a pu voir déclinée dans un autre concept avec « Bienvenue à l’hôtel ». Dans ces émissions, on peut voir des couples de mariés fêter le plus beau jour de leur vie, et des femmes invitées se doivent alors de juger le mariage des autres candidates. Cela peut donner lieu parfois à certaines situations assez rocambolesques, comme on a pu le voir par le passé.

En revanche, en ce qui concerne les nouvelles émissions que l’on a pu voir ces derniers jours, elles ne semblent pas faire l’unanimité. Nous avons pu avoir par chance des explications pour savoir ce qu’il s’était passé…

L’émission « Bienvenue aux mariés » déprogrammée, une situation difficile pour la chaîne

C’est au bout de seulement une petite semaine que TF1 aura donc décidé de déprogrammer purement et simplement les émissions de « Bienvenue aux mariés ». Pour la chaîne, c’est un vrai coup dur, car en face d’elle, des programmes sont indétrônables et pour le moment TF1 n’arrive pas à dépasser ces derniers.

Si la chaîne fait tout son possible pour trouver des programmes innovants, cela n’a pas du tout fonctionné avec « Bienvenue aux mariés », c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, c’est un téléfilm que l’on a pu voir à la place de l’émission ces derniers jours. Bien que certains téléspectateurs fidèles à Christophe Dechavanne aient pu croire qu’il s’agissait d’une erreur de programmation, c’est bien TF1 qui a décidé qu’il en serait autrement !

La chaîne a donc décidé de lancer un communiqué de presse pour donner des explications devant une telle polémique. En effet, les téléspectateurs se sont étonnés de la situation sur les réseaux sociaux, et quand TF1 a dévoilé les scores catastrophiques de « Bienvenue aux mariés, avec seulement 8,9% de parts de marché, on imagine que cela a été un gros coup dur pour toute l’équipe qui aura durement travaillé !