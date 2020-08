Christophe Girard : l’ex-adjoint à la mairie de Paris ciblé par une accusation d’abus sexuels !

Des accusations qu’il nie et auxquelles il entend bien riposter en lançant une contre-offensive.

Le 23 juillet dernier, l’ex-adjoint à la maire de Paris Christophe Girard a été contraint de démissionner. Pour cause, ses liens avec l’écrivain Gabriel Matzneff qui est embarqué dans une affaire de viols perpétrés sur des mineurs. Sa démission n’a toutefois pas empêché Christophe Girard d’être la cible de nouvelles accusations. Cette fois-ci, il s’agit d’une affaire d’abus sexuel.

Ce dimanche 16 aout, le New York Times a publié les aveux d’Aniss Hmaïd, un homme originaire de Tunisie qui dit avoir été abusé sexuellement par Christophe Girard. Le Tunisien de 46 ans est revenu sur des faits qui remontent à bien longtemps. En effet, vers la fin des années 80, Aniss Hmaïd avait 15 ans lorsqu’il a connu Christophe Girard, une des têtes dirigeantes de la maison Yves Saint-Laurent. Ils se sont rencontrés dans la station balnéaire d’Hammamet. Selon Aniss Hmaïd, il aurait été abusé sexuellement par Christophe Girard à plusieurs reprises dans les années qui ont suivi cette rencontre.

« Il a profité du fait que j’étais jeune pour assouvir ses désirs sexuels », a avoué M. Hmaïd au New York Times. Puis, il a également ajouté : « J’avoue que je consentais à ses actes. Mais visiblement, je me suis retrouvé dans une situation un peu bizarre. Mes parents qui m’encourageaient à le voir. J’avais l’espoir de décrocher du boulot, quelque chose de ce genre derrière. »

Pour crédibiliser ses aveux, M. Hmaïd a montré aux journalistes du quotidien américain plusieurs éléments qu’il détenait. Parmi eux, il y a des fiches de paie qui lui ont été fournies par la maison Yves Saint Laurent ainsi qu’au moins une centaine de photos sur lesquelles figure M. Girard. L’une d’entre elles montrait l’ex-adjoint maire complètement nu. À cela s’ajoutent les confirmations du père et du petit frère d’Aniss Hmaïd, ainsi qu’une ancienne copine et un ancien collègue de travail. Ces derniers ont assuré avoir été mis au courant par M. Hmaïd une vingtaine d’années auparavant sur les abus perpétrés par M. Girard à l’encontre de M. Hmaïd.

Bien évidemment, M. Girard a tout de suite nié ces accusations. Il a dit qu’il n’a jamais eu de relation sexuelle avec M. Hmaïd. Puis, d’un ton un peu ironique, il a qualifié ces faits d’ « une histoire digne d’un roman, il ne manque plus qu’un éditeur. » Par la suite, il s’est exprimé par le biais de son avocate Delphine Meillet en disant qu’il contestait ces accusations et ces faits avec une fermeté absolue.

