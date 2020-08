Christophe : son fils illégitime avec Michèle Torr de nouveau à l’hopital ! Ses fans sont très inquiets pour sa santé !

View this post on Instagram

Romain Vidal, fils de Michèle Torr est, on le sait, atteint de sclérose en plaques. Mais avec courage et optimisme, il n’a jamais baissé les bras. Il a même voulu venir en aide à ses compagnons d’infortune en créant une association : SEP (Sclérose en plaques) en Pays d’Aix, ville où il vit, tout comme sa mère. Sa mère qui, évidemment, l’a suivi dans cette belle cause et en est d’ailleurs la marraine. L’an dernier, elle est allée à la rencontre de Roger Pellenc, maire de Pertuis, village dont elle est native, pour lui demander de l’aider à organiser un spectacle dont les bénéfices iraient à cette association. Ce que le maire lui accorda spontanément. A ses côtés, des amis artistes venus la soutenir bénévolement : Guy Mattéoni, pianiste et chef d’orchestre, entre autres de la tournée Age Tendre, sa fille chanteuse, Stella, ainsi qu’Hervé Vilard, Danyel Gérard et Michel Leeb. Ce fut un énorme succès. A tel point qu’a eu lieu, en cette fin du mois de mai, une sympathique et émouvante réunion dans le service neurologique du professeur Pelletier au CHU de la Timone à Marseille à qui Romain et Michèle, entourés des enfants de celui-ci, ont remis un chèque de 22.000 euros. Accompagné d’Audrey Rico, neurologue du réseau PACA SEP et de quelques collaboratrices, le professeur Pelletier dit sa joie et son émotion de les recevoir, soulignant au passage le courage, la détermination et l’énergie de Romain et la force de caractère de Michèle.