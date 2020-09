Cindy Lopes (Secret Story 3) : la jeune maman a dévoilé le visage de Stella et Raphaël !

De beaux enfants qui ont fait craquer la Toile

Cindy Lopes est épanouie dans sa petite famille. Elle est devenue une tout autre personne. En effet, elle a bien changé depuis Secret Story 3. Dans les téléréalités, la jeune femme a été très remarquée à cause de ses clashs. Ainsi que de son caractère de feu. À présent, le personnage emblématique de « Secret Story » est plus calme. Menant ainsi une vie plus douce, à côté de ses deux adorables enfants.

Pour Stella et Raphaël, la starlette fait tout ce qui est en son pouvoir pour les rendre heureux. Tel est le cas de leur virée à la Fête à Neuneu, le vendredi 4 septembre dernier. Cindy Lopes a emmené ses enfants dans le bois de Boulogne, à Paris, pour passer un bon moment. À cette occasion, la jeune femme de 37 ans a dévoilé les visages de ses petits à ses abonnés. Une initiative applaudie par ces derniers dès la première heure. En effet, nombreux sont ses fans qui ont aimé et admiré la petite famille. Certains ont même laissé quelques mots en commentaire. « Une jolie famille », « Qu’ils sont adorables », ou encore « Top, la photo de famille ».

Sur la photo, il faut dire que Stella et Raphaël sont vraiment très craquants. Le petit garçon portait une jolie chemise à carreaux. Quant à la petite fille, elle rayonnait dans une robe blanche. Deux tenues parfaites pour s’amuser dans les manèges, goûter de la barbe à papa, et passer du bon temps avec maman.

Quoi qu’il en soit, Cindy Lopes n’était pas la seule personnalité à avoir amené ses enfants à La Fête à Neuneu. Ce jour, d’autres stars de la télévision ont également fait leur apparition. Tels sont les cas de Cartouche, qui était avec sa fille Nina. De la star de l’émission Affaires Conclues, Caroline Margeridon, qui était accompagnée de Victoire et d’Alexandre. Sans oublier Magloire, Alicia Fall, Grace de Capitani, Jaïa Rose, Bernard de La Villardière, Singrid Campion, Marcel Campion et Jean-Marie Bigard.

Une mère forte et une grande battante

Cindy Lopes est tout simplement heureuse à côté de ses magnifiques enfants. Toutefois, l’ancienne star de la téléréalité est confrontée à des difficultés. L’année dernière, dans les colonnes du magazine Public, la jeune femme a fait des confessions. Elle a annoncé que vivre avec deux gosses n’est pas toujours facile. D’autant plus qu’elle les élève seule, après avoir été séparée de leur père. « Une fois que j’ai acheté le lait. Que je prends des couches. Ainsi que je fais des petites des courses, il ne me reste pas grand-chose à la fin du mois. Heureusement, je suis propriétaire. Toutefois, mener une vie correcte en France est très difficile. » a -t-elle expliqué au magazine.

Selon les propos de la finaliste de Secret Story 3, son ex-compagnon s’était arrangé pour ne pas payer de pension alimentaire. « Nous nous sommes séparés et il a abandonné les deux petits. Il a reconnu Stella, mais pas Raphaël. Ça va lui coûter moins cher en pension alimentaire, j’imagine… Je ne suis pas la seule à en être victime. Je suis sûre que beaucoup de femmes vivent cette situation. » A-t-elle déploré sur Non-Stop-People, des années passées.

Quoi qu’il en soit, la jeune femme a pris le bon côté des choses. Sur le plateau de Public, Cindy Lopes a annoncé que : « Devenir mère de mes adorables enfants m’a rendue plus responsable. Cette situation m’a surtout donné l’ambition de laisser un monde meilleur. »