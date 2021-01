Cindy Poumeyrol de Koh Lanta touchée par une dramatique épreuve, elle a décidé de se confier

Cindy Poumeyrol est en couple et elle souhaitait un autre enfant avec son compagnon, mais les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Sur son compte Instagram, elle a pu se confier sur cette période difficile en précisant qu’ils ont tenté d’avoir un second enfant. Malheureusement, la veille de son échographie pour le troisième mois, elle a fait une fausse couche. Pour Cindy Poumeyrol, il s’agit d’évènements très difficiles à supporter et cela n’arrive pas seulement à elle, mais à de nombreuses femmes.

Cindy Poumeyrol tente de voir le côté positif

Une fausse couche est toujours difficile à vivre au quotidien surtout lorsqu’un couple tente à maintes reprises d’avoir un enfant. Cindy Poumeyrol décide toutefois de se focaliser sur le positif pour éventuellement rebondir au plus vite et ne pas sombrer. Elle précise qu’elle essaye de relativiser le plus possible, car elle a finalement la chance d’avoir Alba et surtout elle déclare être très fertile.

Malgré cet évènement difficile, Cindy Poumeyrol révèle qu’elle est toujours complice avec son conjoint .

. Cette fausse couche est souvent complexe pour les couples et certains peuvent se déchirer, ce qui ne semble pas être le cas pour Cindy Poumeyrol.

Cindy Poumeyrol espère tout de même que son premier enfant aura bientôt un petit frère ou une petite soeur.

Le message est donc bouleversant et elle peut compter sur le soutien de sa communauté.

La jeune femme a donc l’espoir d’être à nouveau enceinte prochainement pour agrandir sa famille qu’elle propose de découvrir sur les réseaux sociaux. Via son compte Instagram, vous pourrez notamment découvrir un cliché de son petit Alba dans un vêtement jaune au Bassin d’Arcachon. Elle affirme également qu’ils ont toujours très envie d’avoir un autre enfant. Vous devez donc suivre le compte de la jeune femme pour en apprendre un peu plus sur son quotidien et les prochains projets. Vous aurez peut-être une bonne nouvelle si le couple arrive à avoir un autre enfant, c’est d’ailleurs le bonheur que nous leur souhaitons.

Cindy Poumeyrol a besoin d’une petite pause

Cet évènement difficile a pu s’ajouter à l’intensité de son quotidien puisque la candidate de Koh Lanta a pu se focaliser sur le lancement de sa marque. Elle a également la gestion des collaborations et les journées de tournage, car elle n’a pas seulement participé à cette émission. En effet, elle a pu rejoindre le casting de Mamans et célèbres que vous pouvez découvrir sur TFX. Elle n’est pas la seule à avoir participé puisque d’autres candidats de la télé-réalité ont été dévoilés comme Jesta Hillman ou encore Stéphanie Clerbois et même Rym Renom.

Grâce à ce programme, vous avez pu découvrir le quotidien de Cindy Poumeyrol qui a déménagé, et vous avez aussi été aux premières loges pour suivre les premiers pas d’Alba. La nouvelle saison sera diffusée dans quelques jours, mais Cindy Poumeyrol souhaite prendre un peu de temps pour elle puisque l’année 2020 a été très intense. De ce fait, elle a décidé de prendre une petite pause pour recharger comme il se doit les batteries et revenir sans doute avec de nouveaux projets.

Vous aurez peut-être des nouvelles réjouissantes sur son compte Instagram notamment pour découvrir l’évolution de sa petite fille qui a vu le jour en octobre 2019. Elle est suivie par des centaines de milliers d’abonnés sur cette application et vous pourrez aussi découvrir des paysages dignes des meilleures cartes postales. 2021 sera peut-être une année réjouissante pour la candidate de Koh Lanta.