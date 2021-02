Circulation pendant les vacances scolaires : même dans les bouchons, les amendes sont données !

Imaginons que vous partez pour le sud de la France afin de profiter de la douceur de Marseille pour la prochaine semaine de vacances. En effet, la zone C aura l’occasion de partir dès ce samedi alors que la Zone A est déjà en congé depuis quelques jours. Toutefois, vous venez du nord de la France et la route est longue, l’autoroute est également saturée par les embouteillages. Certes, le trafic ne devrait pas être aussi conséquent que celui identifié au cours de l’été ou à la fin de l’année. Malheureusement, il est 18h30 et vous n’êtes toujours pas arrivé dans cette location saisonnière et un contrôle de police se profile à l’horizon.

Même pendant les vacances de février, vous n’échapperez pas au couvre-feu

Vous savez que le couvre-feu est fixé à 18 heures, mais avec les embouteillages, vous avez pris du retard. Malheureusement, le gouvernement a annoncé qu’il n’y aura pas de tolérance même pour les vacances scolaires qui seront un peu spéciales cette année puisque les stations de ski ne sont pas forcément opérationnelles. Les remontées mécaniques sont fermées au même titre que les salles de spectacles, les restaurants, les cafés et les bars.

Vous n’aurez donc pas une seule excuse selon la porte-parole du ministère de l’Intérieur qui a pu se confier à Europe 1 .

. S’il est 18h30 et que vous êtes bloqué à cause des bouchons, les forces de l’ordre pourront vous donner une belle amende de 135 euros.

Il sera inutile de pourparlers, de montrer l’application avec les bouchons puisque la tolérance ne sera pas au rendez-vous au cours du week-end et pour le reste de la semaine.

Vous devez donc prendre vos précautions et faire en sorte d’arriver dans votre location avant 18 heures.

Vous vous questionnez sans doute concernant les méthodes pour éviter les contrôles, ces derniers ne sont pas forcément fixes et il n’y a pas une adresse privilégiée. De ce fait, les forces de l’ordre peuvent se présenter partout dès qu’ils le souhaitent après 18 heures. La seule méthode pour éviter une prime de 135 euros consiste à regarder avec précision les prévisions de Bison Futé.

Quelles seront les conditions de circulation ce week-end ?

Vous avez donc rendez-vous sur le site Internet de Bison Futé qui est très simple à comprendre. Vous disposez d’une légende avec des couleurs en fonction des conditions de circulation qui peuvent être habituelles, difficiles, très difficiles ou extrêmement difficiles. Il y a de grandes chances pour que la teinte noire soit réservée à l’été et vous ne devriez pas rencontrer de problèmes majeurs pendant ces vacances de février. Pour vendredi, vous aurez une circulation difficile dans le sens des départs pour l’Île-de-France. En effet, la zone C sera en congé, il y a donc de grandes chances pour que les Parisiens soient nombreux à partir.

Covid-19: le Syndicat national des médecins scolaires et universitaires demande la fermeture des écoles pour l’intégralité des vacances de février pic.twitter.com/HpnyPeEJVO — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2021

Pour le samedi, ce sera toute la zone dédiée aux stations de ski, en partant du Grand Est jusqu’au sud de Lyon et des Alpes. Les conditions seront difficiles, calculez donc bien l’heure de départ et d’arrivée pour ne pas être dehors à 18 heures, sinon vous aurez une prime de 135 euros. Les retours seront verts pour le vendredi et le samedi. En ce qui concerne dimanche, tous les voyants seront aussi au vert puisque la circulation devrait être traditionnelle.

Vous êtes désormais au courant, la tolérance ne sera pas au rendez-vous au cours des vacances de février. Que ce soit pour les départs, les retours ou encore les promenades dans votre village de vacances, les règles sont les mêmes.