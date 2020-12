11 astuces incroyables pour conserver ces agrumes très longtemps avec du Citron !

Il est difficile de conserver un citron frais pendant plus de quelques jours, sans qu’il ne pourrisse ou ne s’assèche. Pourtant, il existe une solution très simple pour maintenir ce fruit frais pendant très longtemps. Les citrons peuvent s’abîmer rapidement, mais il y a des astuces.

Le citron est d’ailleurs bénéfique pour votre santé et certaines personnes n’hésitent pas à le consommer au petit-déjeuner sans, forcément, prendre une orange. En effet, le jus permet de détoxifier le corps et avec les fêtes de fin d’année qui approchent à grands pas, vous aurez clairement besoin de ce remède de grand-mère.

L’astuce inratable pour garder ses citrons le plus longtemps possible

A l’air ambiant, le citron ne dure pas plus de 2 semaines, posé simplement dans un frigo, il y a toutes les chances que le citron finisse par brunir, puis pourrir. Pour autant, il existe une autre possibilité qui permet de le conserver pendant plus de 3 mois.

Les avantages en sont nombreux, car il n’est pas évident d’acheter exactement le nombre de citron dont on a besoin pour une utilisation ponctuelle. De même, ce n’est pas parce que l’on a du citron, qu’on a forcément envie d’en prendre tous les jours, ou tout utiliser en une seule fois. La meilleure solution serait donc de pouvoir conserver les citrons et les utiliser à volonté, lorsque besoin se fera sentir.

Astuce du jour: pour conserver un demi citron sans qu'il sèche, le déposer à l'envers sur une fine couche de sucre. pic.twitter.com/JDNQCKtSRu — Marc Münster (@Munsterma) August 10, 2016

Il est aussi bien de pouvoir avoir du citron sous la main, sans forcément en avoir besoin dans l’immédiat, lorsque l’on fait des provisions. L’autre avantage est qu’on évite le gaspillage, et du coup, on réalise des économies.

La meilleure façon pour maintenir les citrons en bon état, c’est de les conserver au frigo, mais pas n’importe comment. Il faut d’abord trouver un récipient avec son couvercle…

Concernant la procédure, rien de plus facile. Il suffit de mettre les citrons en entier dans le récipient, puis le remplir d’eau simple jusqu’à recouvrir complètement les citrons à l’intérieur. On ferme le tout par la suite, et on place au réfrigérateur.

Il faut savoir que cette astuce permet de conserver les citrons avec un goût intact pendant plus de 3 mois. Ils seront toujours aussi frais et juteux que quand ils ont été placés dans le bocal le premier jour… wow !

Du citron congelé pour une conservation encore plus longue

La conservation au frigo peut-être expliquée par le fait que la peau du citron a tendance à se resserrer naturellement lorsqu’il entre en contact avec l’eau. En mettant le bocal au frigo, le phénomène est encore plus renforcé en raison du froid.

Tips anti-gaspi du jour ! Quand il vous reste un fruit ou un légume entamé après une recette, vous pouvez mettre quelques gouttes de citron dessus pour bien le conserver au frigo 😉 Et pour le citron lui-même : un peu de sel ! 🍋 pic.twitter.com/JcKRDeHuAG — Samsung FR (@SamsungFR) April 10, 2020

Un autre moyen pour conserver le citron, consiste à le mettre dans le congélateur. De cette façon, le citron se conserve encore plus longtemps que dans le bocal. Par contre pour cela, il faudra nettoyer correctement le citron et presser le jus, puis le mettre dans une bouteille hermétique.

Puisqu’on peut avoir besoin de zeste de citron, il faut en rapper également avant ou après avoir retiré le jus du citron, puis les réserver également dans une boîte hermétique. Les 2 contenants pourront ainsi être conservés au congélateur. En effet, mettre les zestes et le jus du citron dans le congélateur de façon séparée permettra de conserver le citron à la fois plus facilement et plus longtemps. De quoi profiter tranquillement et pendant des mois des vertus du citrons sans en racheter à chaque fois mais surtout avec zéro risque d’en perdre.

Notons qu’il est toujours mieux pour ces astuces, de privilégier des citrons bio non traités et parfaitement bien lavés. Cela est important, surtout si l’on souhaite conserver les zestes. Il est vrai que les citrons bio peuvent s’avérer un peu plus chers que ceux qui sont traités, mais c’est quand même mieux aussi bien pour la qualité du jus que pour son efficacité sur la santé.