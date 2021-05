Claire Chazal dans la tourmente : elle est prise à partie par ce ministre qui balance tout

Personne n’aurait pu imaginer que Claire Chazal fasse autant parler d’elle ces derniers jours, avec une histoire complètement dingue que l’on a pu apprendre au sujet d’un ancien ministre. Il faut dire qu’avec les affaires récentes que l’on a pu apprendre en ce qui concerne Claire Chazal, personne n’aurait pu imaginer qu’elle soit au coeur d’un nouveau scandale assez incroyable, c’est le moins que l’on puisse dire.

Il y a de cela plusieurs mois déjà, tout le monde avait été complètement sous le choc en apprenant une nouvelle assez terrifiante en ce qui concerne PPDA, son ancien compagnon. Bien qu’aujourd’hui, l’affaire ne fasse plus beaucoup de bruit, Claire Chazal a pu se retrouver malgré elle au coeur de ce scandale assez incroyable et qui a pu surprendre la France entière, après tant d’années de présentation à TF1…

Claire Chazal au plus mal : elle se fait clasher par un ministre en direct

On peut dire qu’entre les histoires des personnalités mythiques françaises et le monde de la politique, on a pu voir beaucoup de clashs récemment. D’ailleurs, que cela concerne Claire Chazal, PPDA, ou encore des femmes et des hommes politiques, les scandales sont encore et toujours présents, comme vous allez pouvoir le constater.

En effet, l’animatrice a pu faire parler d’elle avec une déclaration vraiment choquante. C’est un ancien ministre qui a pu prendre la parole à ce sujet, alors qu’il était invité dans une célèbre émission de Non Stop People. Les téléspectateurs qui ont pu voir cette émission ne s’attendaient pas en revanche à être aussi choqués par cette grosse annonce…

Même s’il n’est pas rare de voir certaines personnalités se clasher entre elles, cela concerne rarement des anciens ministres. Mais cette fois-ci, on peut dire que Luc Ferry a décidé de frapper très fort, et les conséquences pourraient être vraiment lourdes. On ne compte plus en effet le nombre de fois où l’ancien ministre a d’ailleurs pris la parole pour dire haut et fort ce qu’il pensait, sans jamais mâcher ses mots.

Luc Ferry raconte tout sur son clash avec Claire Chazal et l’accuse de le voir comme un « bourgeois »

C’est donc sur le plateau de l’émission L’instant de Luxe que l’on a pu voir sur Non Stop People que Luc Ferry a pu tout balancer sans aucune ambiguïté. Concrètement, l’ancien ministre a raconté qu’il était à l’époque perçu comme un « intello bourgeois » qu’il n’était pas. Mais alors qu’il était sur le plateau d’une émission avec Claire Chazal il y a de cela plusieurs semaines, on a pu voir l’animatrice dire clairement à l’ancien ministre de se taire sur le plateau.

Une remarque qui n’est pas du tout passée inaperçue et qui a fait peur à certains téléspectateurs qui ont pu penser que la journaliste allait pouvoir subir des pressions par la suite, à cause de son intervention à l’antenne de France 5. Mais il en faut beaucoup plus à Luc Ferry pour être impressionné, bien qu’il n’avait jusqu’à ce jour jamais parlé de cet échange difficile avec l’ancienne journaliste de TF1. Comme on a pu le voir, il ne semble pas du tout apprécier l’image de « bourgeois bohème » qu’on souhaite lui accoler, et il ne se prive pas d’ailleurs pour parler haut et fort de l’art contemporain qui serait réservé à une certaine élite qu’il ne semble pas apprécier.