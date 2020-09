Claire et Sébastien (L’amour est dans le pré) se sont mariés et ont rendu un bel hommage à leur fils décédé !

Un mariage qui renforce le couple après une perte très douloureuse.

L’amour entre Claire et Sébastien est désormais scellé par les liens sacrés du mariage. Les amoureux dont le destin se sont croisés au cours de la dixième saison de l’émission l’amour est dans le pré se sont mariés le 12 septembre 2020. Pour partager ce moment de bonheur avec leurs nombreux fans, les nouveaux mariés ont publié sur le compte Instagram de Claire quelques clichés montrant les extraits de ce qui s’est passé le jour de l’évènement.

Sur un des clichés, on aperçoit une très jolie sculpture qui a été réalisée spécialement à l’occasion du mariage. Il s’agit d’un statut en bois représentant la forme de trois cœurs, deux petits et un grand, avec un couple de colombes qui se tient sur le grand cœur. À l’intérieur de ce dernier, il est écrit « CLAIRE ET SÉBASTIEN 12-09-2020 ». Ensuite, près des deux petits cœurs sont écrits les noms de Mathéo, le fils du couple qui est âgé de 4 ans, et de Mathis, leur autre fils qui n’est plus.

Voilà un bel hommage que Claire et Sébastien adressent là à leur défunt fils Mathis. Ce dernier, rappelons-le, est parti le 4 juillet dernier aussitôt qu’il est venu au monde. Il décède des suites de graves complications. À l’époque, ce fut une épreuve très difficile pour le couple qui est tout de même parvenu à se ressaisir et à surmonter les difficultés. Pour preuve, deux mois après cette tragédie, ils célèbrent leur mariage dans la joie, tout en rendant hommage à leur défunt fils.

Par ailleurs, les abonnés sur le compte Instagram de Claire ont été enchantés de voir ce petit extrait vidéo dans sa story. La séquence montre son arrivée en tant que future mariée sur les lieux de la cérémonie. On l’y voit également avec ses proches adresser un vif remerciement à tous ceux qui sont venus célébrer avec elle ce grand jour. « Merci à vous tous d’être là pour nous… dans les bons et dans les plus durs moments » a-t-elle écrit en légende.

Les préparatifs la veille du jour J.

Le 11 septembre dernier, c’est-à-dire, la veille du jour du mariage, Claire avait publié sur sa story Instagram quelques clichés qui montrent les derniers préparatifs du mariage. Ses fans ont eu l’immense joie de la découvrir en étant déjà coiffée et maquillée aux côtés de sa maquilleuse. « Préparation mariage, séance maquillage. Pour ton travail, super ! » a-t-elle écrit en légende pour remercier sa maquilleuse pour le remarquable travail qu’elle a fait.

Ensuite, d’autres photos montrent un aperçu du lieu, une ferme, où vont se tenir les festivités. Parmi les éléments de la décoration, on retrouve des fleurs, des lampions ainsi qu’une immense affiche sur laquelle figure le couple et qui comporte les inscriptions suivantes : « Le bonheur est dans le Gers ». « Une bonne partie de rigolade nous attend demain, je vous fais découvrir ça très bientôt ! » a dit Claire en faisant allusion au photobooth qu’elle a installé sur les lieux du mariage.

Par ailleurs, on se souvient que le 26 aout dernier, Claire avait écrit une déclaration d’amour à son futur mari. Elle l’a ensuite publié sur Instagram. Cette déclaration a ému de nombreux internautes, dont Karine Le Marchand qui s’est exclamée en disant : « Vous avez toute mon admiration et ma tendresse ». Tous ces faits et évènements témoignent de la pureté et de la force de l’amour qui unit Claire et Sébastien. Cet amour est sorti victorieux dans l’épreuve la plus difficile de la vie.