Claire Keim : bientôt le mariage avec Bixente Lizarazu ? Elle se confie !

Les deux tourtereaux se sont rencontrés il y a 14 ans et ne se sont plus quittés depuis tout ce temps. De leur relation est née en 2008, la petite Uhaina actuellement âgée de 12 ans. Toutefois, rien ne prouve toujours pas que les deux parents veuillent officiellement régulariser leur relation.

Claire Keim se confie sur sa relation avec Bixente Lizarazu

L’actrice Claire Keim et l’ex-footballeur filent le parfait amour depuis que leurs chemins se sont croisés. Les deux stars forment un couple plutôt solide après près de 14 ans de vie commune. Les amoureux qui mènent une relation plutôt discrète, parlent généralement très peu de leur vie privée. Même si la comédienne n’aime pas parler de son idylle avec Bixente Lizarazu, elle ne manque pas de lui adresser des paroles douces dans ses chansons sur les réseaux sociaux. Si la comédienne et l’ancien international français sont en couple depuis 2006, ils n’envisagent pas encore l’étape du mariage.

Lors d’une interview accordée à Paris Match en 2014, la chanteuse avait révélé le secret de la longévité de son couple qui n’était rien d’autre que l’indépendance. En effet, elle déclarait « nos obligations professionnelles nous séparent souvent. Finalement, c’est une grande chance que nous avons de nous manquer. Nous n’avons pas d’habitudes, pas de quotidien, pas de routine. C’est beaucoup plus difficile de se lasser de quelqu’un qui vous manque tout le temps ». Contrairement à d’autres, le mariage ne constitue pas une priorité pour la mère d’Uhaina.

Le mariage n’est pas une priorité pour le couple

Interrogé à propos d’un éventuel mariage entre elle et Bixente Lizarazu, l’actrice qui affirme ne pas être contre le mariage sait choisir ses priorités. Lors d’un entretien avec Télé Star, elle a dévoilé sa crainte du mariage et préfère conserver l’amour qu’elle a pour son compagnon car selon cette dernière « l’amour, c’est beau parce que c’est fragile ». Visiblement, la vie de couple que mènent Claire Keim et son compagnon est une situation qui leur conviendrait parfaitement d’autant plus qu’ils restent heureux sans être mariés pour autant. Pour ce qui est de ses projets, les fans de la comédienne française seront heureux de la retrouver dans la série Infidèle qui sera bientôt diffusée sur TF1.

La mère d’Uhaina est beaucoup plus préoccupée par ses projets à la télévision que par le mariage même si elle veut bien passer la bague au doigt de son compagnon. Toutefois, elle interprètera le personnage du docteur Emma Sandrelli dans la nouvelle série française Infidèle qui est très attendue par les fidèles téléspectateurs de TF1. C’est bien lors de son passage à Télé Star pour la promotion de sa prochaine apparition à la télé qu’elle en a profité pour faire quelques confidences sur sa vie de couple. C’est donc l’une des rares fois qu’on voit Claire Keim s’étendre autant sur sa relation avec celui qu’on retrouve souvent aux côtés de Grégoire Margotton lors des commentaires de matchs de football. De son côté, l’ancien coéquipier de Zinedine Zidane est un amateur de voyages au milieu des océans.

Le couple qui reste discret sur sa vie privée, partage de temps en temps quelques moments de son quotidien avec leur fan. Il y a quelques mois, l’ex-champion du monde s’exprimait sur l’éducation qu’il inculque à sa fille Uhaina. Il faut dire que Bixente Lizarazu est engagé dans la protection de la nature d’autant plus qu’il aurait présenté un documentaire intitulé « frères d’océan » dont la diffusion est prévue sur Ushuaia TV en novembre 2020. Ceci étant, il souhaite transmettre son amour de la nature à ses enfants. Déjà, son premier enfant dont il aurait eu avec son ex Stéphanie, manifeste son respect à l’égard de la nature via son activité. Il travaille dans le domaine de l’alimentation et utilise des emballages biodégradables.