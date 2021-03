Claire (L’amour est dans le pré) dévoile de nouvelles infos sur son passé avec Thierry !

Alors que la crise sanitaire bat son plein avec des décès et des malades encore nombreux partout en France, il semblerait que nous ayons tous besoin de faire des déclarations d’amour à nos proches, et cela est d’ailleurs bien normal. En effet, comme on a pu le voir ici avec cette candidate de la télé-réalité L’amour est dans le pré, celle-ci a décidé de laisser un message troublant sur les réseaux sociaux que personne ne pensait pouvoir lire.

En effet, comme on peut le constater en s’intéressant de près à la vie de la jeune femme, il semble que le destin n’ait pas toujours souris à Claire et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a pu réussir à chaque fois à se montrer très forte, comme en témoigne ses nombreux témoignages que l’on peut par ailleurs lire ici et là sur les réseaux sociaux, et notamment sur son compte Instagram.

Mais pour autant, il se trouve que Claire de L’amour est dans le pré n’en est pas à sa première mésaventure et il en faut beaucoup plus pour pouvoir l’arrêter… C’est tout naturellement qu’elle a pu prendre la parole sur les réseaux sociaux pour évoquer Thierry, même si cela n’a pas toujours plu à certains.

Claire (L’amour est dans le pré) balance tout : découvrez son message très touchant qui a troublé le public

Comme on a déjà pu le voir sur les réseaux sociaux notamment avec d’autres messages qui sont très déchirants concernant Claire de L’amour est dans le pré, il semblerait que la jeune femme n’ait pas eu une vie facile. En effet, on a pu prendre connaissance notamment l’été dernier du décès assez tragique de son fils qui venait tout juste de naître au monde.

Une vraie tragédie qui arrive chaque année à des millions de parents dans le monde et dont certains n’arrivent malheureusement jamais à se relever, comme on peut le voir parfois dans des témoignages qui sont assez déchirants sur les réseaux sociaux et dans les médias notamment.

Mais Claire ne s’est pas arrêtée de vivre pour autant et elle a réussi à montrer qu’elle était une femme très forte, c’est le moins que l’on puisse dire. Après avoir bouleversé tout le monde avec un message concernant la perte de son second enfant, elle a diffusé un message choquant qui concerne le passé avec notamment Thierry…

Claire (L’amour est dans le pré) évoque Thierry contre toute attente : les internautes sont choqués par son message

Si certains français n’hésitent pas à rester en contact avec leurs ex compagnons, ce n’est pas le cas de tout le monde et visiblement on a pu voir que Claire de L’amour est dans le pré n’hésitait pas à ignorer le passé quant à elle.

En effet, on a pu voir qu’elle a diffusé un message qui est assez troublant où elle évoque Thierry dans une photo où on peut la voir dans une robe de mariée qui est somptueuse. Si certains internautes ont felicité la jeune femme pour sa prise de parole, d’autres n’ont pas du tout compris son message et se sont même indigné de voir qu’elle n’hésitait pas à parler encore de son ancien compagnon. Voilà qui est très clair et qui devrait remettre les pendules à l’heure !