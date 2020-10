Claire « L’amour est dans le pré » tacle Cyril Hanouna pour avoir débattu d’un sujet sensible… explications !

Participante du programme L’amour est dans le pré pour la saison 10 en 2015, Claire qui est tombée sur un épisode de Touche pas à mon poste, a décidé de donner son avis sur l’un des sujets qui ont été débattus dans l’émission. Se sentant concernée, elle a demandé du respect pour toutes les personnes qui ont perdu un bébé.

Claire consternée par le débat dans TPMP !

Les fans de l’émission présentée par Karine Le Marchand, se souviennent certainement de Claire. La jeune femme avait participé en 2010 en tant que candidate, dans l’espoir de trouver son âme sœur. Eleveuse d’oies et de canards dans le Gers, aujourd’hui, la jeune femme a décidé de réagir sur les réseaux sociaux, afin de donner son avis sur un sujet pénible pour elle. Nous parlons-là de la perte d’un enfant.

Il faut savoir que le 4 juillet 2020, Claire a traversé cette douloureuse épreuve, alors que son bébé est décédé quelques temps après être venu au monde. Il se prénommait Mathis, et cette perte difficile, explique pourquoi Claire s’est sentie concernée par le débat qui a eu lieu dan Touche pas à mon poste.

Il faut rappeler que TPMP est une émission de divertissement animée en général par Cyril Hanouna. Chaque soir, des chroniqueurs débattent des faits qui ont marqué l’actualité. Pour rappel des faits, le 5 octobre 2020 l’un des sujets qui a beaucoup fait parler, est le drame survenu dans la vie du couple de stars John Legend et Chrissy Teigen.

En effet, ces derniers venaient de perdre leur bébé né prématurément des suites de complications. Après l’annonce officielle de ce drame, le couple a mis en ligne plusieurs images affichant leur tristesse. Sur certaines images, on pouvait voir le bébé enveloppé reposant contre sa mère encore alitée, ou dans les bras de sa grand-mère venue lui dire au revoir.

Ces clichés ont évidemment fait un gros buzz, et a donc fait partie des thèmes abordés dans TPMP. La question posée était de savoir si les stars en général n’en faisaient pas un peu trop parfois pour faire du buzz.

De l’avis Claire…

Les célébrités exposent-t-elles parfois trop leur vie ? Le couple de stars a-t-il profité de ce malheur pour faire du buzz ? Pour le chroniqueur Gilles Verdez connu pour être virulent, c’est un scandale : « Je suis scandalisé. Pour moi, c’est de la scénarisation de l’intime. Il n’y a aucune pudeur, il n’y a aucune limite ».

Valérie Benaïm si elle n’a rien dit de particulier contre l’exposition de la vie des stars, considère que dans ce cas : « Ils ont brisé « l’ultime tabou, la mort d’un enfant. (..) C’est vraiment le point de non-retour. » »

Ces réactions des chroniqueurs de Cyril Hanouna ont fortement déplu à Claire. Elle a donc voulu défendre le chanteur américain et sa femme en s’en prenant à Cyril Hanouna : « Je n’aime pas en parler même pas à ma famille. Mais ça va me faire du bien de le faire. Ça fait une semaine que ça me trotte »… »Ce que je pense, et je pense que l’on est beaucoup à penser pareil, c’est que chaque personne vit son deuil à sa manière. Si on a envie de s’afficher ou de ne pas s’afficher, d’en parler ou pas, c’est l’une des épreuves de la vie la plus dure, de perdre un enfant. » »

Aussi, Claire a donc fait une requête à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs. Elle leur a demandé d’avoir du recul sur cette histoire, et de respecter les familles qui sont en deuil. Elle finit en disant : « On peut faire du buzz sur plein de choses, mais pas là-dessus. »

Son message à l’équipe de Touche pas à mon poste, Claire l’a fait à travers une vidéo dont la légende était : « Chaque personne est libre de vivre son deuil. »