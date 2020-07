Clara Luciani va-t-elle bientôt mourir de sa maladie ? La toile s’inquiète beaucoup !

View this post on Instagram

Puisque l’heure est au confinement, il me semble indispensable d’utiliser Instagram intelligemment pour se soutenir et se faire du bien les uns aux autres … Et si on commençait aujourd’hui par se conseiller des lectures pour transformer cet isolement forcé en « retraite culturelle »? Je commence : Anima de Wajdi Mouawad et Instruments des Ténèbres de Nancy Huston. Si vous n’aimez pas lire, vous pouvez aussi nous conseiller des films/ séries et n’hésitez pas à m’expliquer vos choix : j’ai plus que jamais envie de sentir que vous êtes là. Je suis là. Force et patience. ❤️