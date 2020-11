Clara Morgane : elle profite des derniers rayons de soleil pour faire monter la température sur son compte Instagram… C’est chaud !

Sur son compte Instagram, l’actrice et femme d’affaires Clara Morgane vient de publier un cliché qui comme d’habitude, a fait sensation auprès de ses abonnés. Pour ce shooting, elle pose sans le haut, affolant ainsi la toile.

Clara Morgane incendie encore la toile !

Avec le reconfinement qui a démarré, rien n’est facile en ce moment, et tout le monde est déjà à bout. Malgré qu’elle ait dû fermer son cabaret, Clara Morgane continue de faire rêver sa communauté sur son compte Instagram, grâce à sa silhouette de rêve.

Ce lundi 2 novembre 2020, c’est sans contrainte et en tenue très légère que la mannequin a décidé de profiter de la fin de l’été et des dernier rayons de soleils, en posant sans haut. Elle a posté le cliché sur son compte Instagram accompagné d’un poème. En légende on pouvait lire : « Le soleil du matin doucement chauffe et dore »

Si pour le moment la pandémie ne permet pas à Clara Morgane d’ouvrir son cabaret, elle peut toujours rester proche avec ses fans, notamment à travers son calendrier qui est déjà sorti, ainsi que sa bougie. Elle en fait la promotion en ce moment dans les médias.

Il y a peu, l’ancienne actrice de films pour adultes a donné un entretien sur Non Stop People à Evelyne Thomas, où elle est revenue sur des étapes de ses différentes carrières. Quelques jours plus tard, on la voyait chez l’animateur Jordan de Luxe dans L’instant de Luxe. La mère de famille y a abordé différents sujets, en dehors de son calendrier aux photographies sexy.

Parmi les sujets abordés chez Jordan de Luxe, il a été question du salaire des célébrités qui participent à Danse Avec Les Stars (DALS), comme c’est le cas chaque saison. Etant donné que Clara Morgane y participe cette année, l’animateur lui a demandé son salaire, et l’artiste a été cash : « 100 000 euros. C’est le tarif à peu près logique pour tout le monde. Après, vous pouvez avoir 80 000 ou 120 000 euros ». On peut en conclure donc que tout dépend en réalité des négociations…

Avant les seins, il y avait les fesses de Clara Morgane en porte-jarretelles…

Clara Morgane est une habituée des réseaux sociaux, et elle n’a jamais eu peur de dévoiler son anatomie à sa communauté qui en redemande encore et encore. Ainsi pendant ce reconfinement, l’artiste semble décidé à maintenir la température sur son compte Instagram avec ses clichés torrides.

Si elle a dévoilé sa poitrine en début de semaine, le week-end passé, c’est une photo très sexy que la mannequin a postée sur Instagram. Il s’agit en réalité de 2 photos identiques, dont l’une était en format noir et blanc.

La mère de 39 ans a posé dans le sud de la France, dans un hôtel à Bandol. Debout près d’une fenêtre avec des rideaux blancs transparents, on pouvait apercevoir la sublime vue sur la mer, qu’offre la chambre. La photo a été prise de profil, tandis que la star fixait l’objectif.

Pour l’occasion, Clara Morgane portait un body noir et transparent, accompagné d’un porte-jarretelles… et c’est tout. Autant dire que la photo laissait voir son beau fessier de profil, au grand plaisir de ses fans qui ont été plus de 31 000 à liker la photo en 4h de temps à peine !