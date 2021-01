Clara Morgane : Découvrez la somme qu’elle a remporté lors de sa participation à l’émission « Danse avec les Stars » !

Clara Morgane est une femme très occupée. Entre son agenda de chanteuse et de comédienne, la jeune femme poursuit ses représentations avec son célèbre cabaret. Âgée de 39 ans, ses prestations glamour attirent de nombreux artistes et son passage dans l’émission Danse avec les Stars fut particulièrement intéressant. Les téléspectateurs ont pu admirer son talent et elle a illuminé les scènes avec ses incroyables prestations. Pour cette dixième saison, la jeune femme a remporté une coquette somme qu’elle a bien voulu dévoiler au public sur les plateaux de Jordan de Luxe. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clara Morgane (@claramofficiel) le 25 Oct. 2020 à 2 :07 PDT

Une expérience inoubliable pour la chanteuse

En 2019, le talent de Clara Morgane faisait fureur sur nos petits écrans. Après de nombreuses semaines à figurer en tête du classement aux côtés de Maxime Dereymez son partenaire de danse, l’actrice avait été éliminée face à Ladji Doucouré, le 26 octobre 2019 pendant le dernier prime de l’émission. La victoire lui a échappé alors qu’elle était tout près du but.

Cependant, la presque quadragénaire ne regrette pas son passage dans l’émission Danse avec les Stars. Si cela a été une expérience enrichissante pour elle, sa participation lui a également permis de remporter une belle somme. En effet, Clara Morgane est repartie avec pas moins de 100.000 euros. Une somme assez conséquente et on peut dire qu’elle l’avait bien mérité.

L’actrice a dévoilé que ce tarif était à peu près logique pour tous les participants. Toutefois, il peut varier entre 80.000 et 120.000 euros. Clara Morgane a tout donné sur les scènes de Danse Avec les Stars et affirme que cette somme lui revenait de droit. La femme de 39 ans avait fait 6 semaines de primes en plus des quatre semaines précédentes. Toute cette période a été assez éprouvante pour l’actrice. Pourtant, elle n’essaie pas de prétendre que son passage sur scène valait forcément ce salaire qu’elle a remporté.

C’est plutôt une sorte de récompense en raison de tout ce temps qu’elle a passé loin de son mari et de sa fille, qu’elle protège contre les médias sociaux.

Qui est Clara Morgane ?

De son vrai nom Emmanuelle Munos, Clara Morgane est née le 25 janvier 1981 à Marseille en France. La jeune femme a fait ses premières apparitions dans l’univers médiatique en tant que mannequin chez Houra. Après son passage dans la mode, Clara Morgane a commencé par jouer dans des films X avec celui qui était son petit ami à l’époque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clara Morgane (@claramofficiel) le 19 Oct. 2020 à 12 :22 PDT

Elle est ensuite devenue la présentatrice Journal du Hard en 2001 sur Canal+. Il faut reconnaître qu’elle jouait ce rôle à la perfection puisqu’il correspondait parfaitement à sa personnalité. Avec sa magnifique plastique, la jeune femme est déjà parue sur des calendriers des magazines pour homme et fait fureur avec son charme ravageur.

En 2007, elle jeta son dévolu sur la musique et sort plusieurs singles et deux albums. Fort de ce succès, elle fait son retour sur les petits écrans pour présenter NRJ Poker Star et Tellement people. En parallèle, Clara Morgane est une véritable philanthrope et femme d’affaires. Le 22 juin 2012, elle épouse DJ Jérémy Olivier. Ensemble, ils ont mis au monde une petite fille dont elle ne révèle pas l’identité au public.