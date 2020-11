CLASH : Feneu, le manager de Wejdene accuse Ariana Grande de plagiat dans son dernier clip !

Coup de théâtre sur les réseaux sociaux ! Le manager de la jeune Wejdene a enflammé Twitter suite à une accusation pour le moins surprenante. Pour Feneu, Ariana Grande aurait tout simplement plagié le concept du clip de Wejdene à l’Élysée pour sa vidéo “Positions”.

Une accusation qui a très largement fait débat !

Wejdene dans le bureau présidentiel

Une grande star américaine qui copie une chanteuse française, en voilà une nouvelle surprenante. On était souvent habitué à ce que les artistes francophones aillent puiser l’inspiration outre Atlantique, mais pourquoi pas l’inverse…

Et cette “inspiration”, ou plutôt ce plagiat qui a lancé un grand débat sur Twitter serait celui de la chanteuse de renom Ariana Grande. En effet, cette dernière a été accusée par Feneu, le manager de Wejdene d’avoir volé son idée de clip.

Rappelez-vous ! Il y a quelques semaines, la jeune chanteuse française de 16 ans avait décidé d’annoncer la sortie de son premier album en réalisant un clip parodique pour le moins surprenant.

Dans cette courte vidéo, on découvrait alors une Wejdene confortablement installée dans « le bureau présidentiel » s’adressant directement à sa communauté de fan pour une (presque) allocution présidentielle.

Ongles manucurés, costume rose flamboyant, La Marseillaise en fond, la jeune chanteuse commence son discours d’un air grave : “Après m’être faite tromper par Coco et trahir par ma cousine, j’ai même rendu des caleçons sales ! Non. Non. Non. Nous sommes en guerre. À partir de maintenant il est interdit de parler à toutes les Anissa, car je m’appelle . Il est aussi interdit de streamer toutes les autres artistes”.

La vidéo teaser a bien évidemment fait sensation est a rapidement récolté des milliers de vues (elle comptabilise déjà 26.000 vues 15 minutes après sa mise en ligne).

Ariana grande accusée de plagiat par Feneu !

Quel rapport avec Ariana Grande me direz-vous ?

Et bien il se trouve que quelques heures avant le débat présidentiel qui opposait Joe Biden à Donald Trump, l’artiste américaine a décidé de mettre en ligne son clip “Positions”, dans laquelle Ariana Grande s’imagine à la tête des États-Unis.

Images aériennes de la maison blanche, réunions dans le bureau ovale, costume présidentiel, mais avec un plus de swag ( on parle tout de même d’Ariana Grande)… Il n’en fallait pas plus pour que le manager de Wajdene s’enflamme.

Pour lui c’est tout simplement du plagiat et Ariana Grande a volé ses idées pour son clip “Positions”.

Armé de ses story Instagram, Feneu a commencé à attaquer la chanteuse américaine : “Même Ariana copie Wejdene (…) C’est choquant #plagiat (…) C’est une Américaine du coup personne va y croire… Mes idées influencent le monde”.

Des accusations qui ont vivement fait réagir les internautes, mais qui ont surtout été moquées par le public :“Il ose critiquer la Queen des Queens il est malade ce mec”, “‘mes idées influencent le monde’ il a cru Ariana Grande elle était fan de Wejdene ou quoi ? Elle connaît sûrement pas son existence”, a-t-on notamment pu lire sur Twitter.

y’a feneu qui ose dire que Ariana Grande a copié wejdene, si tu veux… pic.twitter.com/BJgyUc9mlL — 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑦 (@liedgtr) October 25, 2020

Feneu “revient sur ses déclarations”

Les twittos n’ont pas mâché leurs mots et l’accueil n’a clairement pas été celui que Feneu attendait.

Rapidement, le principal intéressé est revenu sur ses propos et a tenté de s’expliquer : “ Ptdr, mais Twitter, c’est les gens les plus bêtes que je connaisse mdr. Second degré. Comment on peut vous avoir comme ça ?” a-t-il tout simplement écrit en story Instagram.

Bizarrement, après ce (presque) démenti Wejdene et son manager ont complètement disparu des réseaux sociaux.

Honte, coup de buzz, polémique ? Aucune idée. Une chose est sûre, Feneu et Wejdene s’y reprendront à deux fois avant d’accuser Ariana Grande de plagiat.

En attendant, on se demande si la chanteuse américaine a eu vent de cette affaire et si elle connaît Wejdene… Affaire à suivre !