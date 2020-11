CLASH : Kelly Vedovelli insulte violemment Yannick Noah en direct !

Touche Pas à Mon Poste à l’habitude de faire le buzz. Qu’il s’agisse d’un challenge absurde, d’une révélation choc ou d’un clash entre 2 célébrités, Cyril Hanouna a le don de mettre en lumière n’importe quelles images susceptibles de faire monter l’audience et de faire polémique.

Jeudi 5 novembre, c’était encore une fois au tour de Kelly Vedovelli de se retrouver sous les feux des projecteurs à cause de ses propos chocs !

Kelly Vedovelli mal à l’aise : la chroniqueuse est choquée par ses propres mots

Ce jeudi 5 novembre, Cyril Hanouna était d’humeur taquin dans Touche Pas à Mon Poste.

Le trublion du PAF à cette fois-ci décidé d’afficher Kelly Vedovelli, et de la mettre face à la réalité : la chroniqueuse est une vraie langue de vipère, sur le plateau comme en coulisse de l’émission.

Lors de l’émission, l’animateur a donc diffusé des enregistrements récupérés en off sur lesquelles l’influenceuse apparaît hors antenne en pleine déclaration choc.

Aidé de son nouvel acolyte Sasha Elbaz (le chroniqueur qui a depuis peu remplacé Jean-Luc Lemoine dans TPMP), Cyril Hanouna a donc décidé d’exposer la vérité au grand jour. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Sasha Elbaz est déjà passé maître dans l’art de fouiner en off de l’émission.

C’est donc une jolie compilation d’images de Kelly Vedovelli qui ont été diffusées ce jeudi 5 novembre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces images ont eu le mérite de choquer et de mettre mal à l’aise la principale intéressée.

“Il a l’air c** lui ! “

Alors que tous les chroniqueurs du plateau de TPMP découvraient une vidéo Instagram posté par Yannick Noah dans laquel l’ex-sportif exprimait son coup de gueule face au confinement, la chroniqueuse connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche a lâché : “Il a l’air c** lui !“

En écoutant ses propres propos, la jeune femme s’est montrée très surprise et a ensuite avoué se sentir particulièrement mal à l’aise face à ses images.

Une réaction qui a d’ailleurs également surpris les internautes et les fans de l’émission !

Car même si l’influenceuse n’a pas l’air d’assumer ses propos diffusés en direct, ce n’est pas la première fois qu’elle fait les gros titres à cause de ses propos cash.

En novembre 2019, elle avait déjà fait le buzz en s’en prenant à Karine Le Marchand en direct : “Elle se moque de nous depuis le début […] Je crois que là, c’est la preuve, vraiment, qu’elle n’en a rien à faire des gens, et même sa façon de présenter montre son hypocrisie”, avait-elle déclaré sans filtre au sujet de l’animatrice de l’Amour est dans le pré.

Choquée par ses propos, Karine Le Marchand ne s’était pas non plus gênée pour remballer joyeusement la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste.

« Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel: c’est l’invasion des imbéciles », avait-elle notamment déclaré sur son compte Instagram en citant les mots de l’écrivain Umberto Eco.

Kelly Vedovelli appelle maintenant au calme et à l’apaisement

Le 26 octobre 2020, celle qui est passée maître dans l’art de critiquer les personnalités publiques avait encore une fois créé l’événement en s’en prenant cette fois-ci à l’humoriste belge Laura Laune. Cette dernière avait fait le buzz sur le plateau de On est presque en direct, en chantant un texte très loin d’être politiquement correct. Une performance qui n’avait vraiment pas plu à la chroniqueuse de TPMP.

“Ça me gave mais littéralement. En fait le problème c’est que c’est son fonds de commerce. Elle a toujours fait ça, et malheureusement elle ne sait pas le faire. En plus de ça, là franchement c’est la merde, dans le pays c’est la merde, dans le monde c’est la merde (…) je pense qu’il faudrait commencer à fermer sa bouche et à donner de l’amour et apaiser les gens plutôt que de chauffer les gens et de surenchérir”, avait-elle déclaré.

Un comble quand on sait que la jeune femme a elle-même fait de la critique, du clash et de la polémique inutile son fonds de commerce…

Affaire à suivre !