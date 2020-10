CLASH : la réponse de Milla Jasmine après que son ex Mujdat l’ai critiqué sur son physique !

Si vous pouvez admirer actuellement le petit couple battre de l’aile dans « Les Marseillais vs. le reste du monde », sachez que dans la vraie vie, l’emblématique couple de la télé-réalité est actuellement séparé. Et Mujdat aurait même carrément déjà retrouvé l’amour dans les « Princes de l’amour » qui sera très prochainement diffusé sur W9.

Et alors que ce dernier s’est autorisé un trait d’humour sur Instagram, Milla n’a pas apprécié la blague et l’a taillé en pièce sur Snapchat…

Milla et Mujdat , c’est fini !

Fini le “mec a Milla”, le petit couple a officiellement annoncé sa séparation en juillet dernier. Mais qu’à cela ne tienne, le jeune homme a rapidement retrouvé l’amour grâce à Félicia, 21, une jeune fille qui ressemble à s’y méprendre à son ex Milla.

Certains abonnés de Mujdat ne se sont d’ailleurs pas gênés pour le lui faire remarquer, tout en se demandant si le jeune homme avait réellement tourné la page, ou s’il cherchait juste à remplacer son ex, sans vraiment y arriver…

Visiblement agacé par ce commentaire Mujdat a immédiatement répliqué, en expliquant que sa nouvelle copine n’avait fait aucune chirurgie, à l’inverse de la jolie Milla : : “Félicia a 21 ans. Nature vs peinture. Aucune chirurgie, charmante, mature dans toute sa splendeur. Et l’autre frérot à 21 ans, elle ressemblait à un orteil après un match de foot », a-t-il écrit dans l’une de ses stories.

Un commentaire aussi gratuit que méchant à l’encontre de son ex qui, jusqu’à il y a quelques semaines, était encore “la femme de sa vie”.

Il s’est vite rendu compte de la bêtise de ce commentaire odieux et l’a rapidement supprimé. Malheureusement, les captures de sa story ont vite été envoyées à son ex…

Particulièrement agacé par ce commentaire désobligeant, Milla a rapidement souhaité se défendre et répondre à son ex via les réseaux sociaux. L’heure du duel a sonné !

Snapchat vs Instagram !

Alors que la story du marseillais a rapidement disparu des réseaux sociaux, le mal avait déjà été fait.

Affectée par ce tacle gratuit, la jolie Milla a directement souhaité répondre aux propos de son ex et l’a violemment taclé au travers de plusieurs publications sur snapchat : « T’as osé dire qu’à 21 ans je ressemblais à ton orteil ? Frère à 21 ans t’avais un poulpe sur la tête qui dansait la Macarena », a-t-elle notamment écrit sur ses publications. Cette dernière à même tenue à illustrer ces propos par des photos très peu flatteuses du jeune homme.

“Quand on ressemble à une chambre à air dégonflée à 21 ans, on évite de parler du physique des gens.” a-t-elle ajouté pour se défendre et conclure sa réponse en beauté.

Des propos qui sont rapidement arrivés jusqu’aux oreilles de son ex, et qui l’ont touché en plein cœur.

Et oui Mujdat, qui s’y frotte s’y pique !

Le violent clash entre Milla Jasmine et Mujdat

Sur Snapchat, Milla Jasmine s’est déchaînée. Visiblement énervée par les commentaires de son ex, elle a rapidement décidé de le lui faire payer et de ressortir les dossiers, photos à l’appui : “Tu parles de chirurgie, avec ta tête plate t’as bien croqué les codes promo à la clinique des Champs pour tes complexes. Mais tu veux parler du physique des gens ici. Faut arrêter de cracher dans l’eau qu’on a bu. Ça te dérangeait pas pourtant quand t’avais soif avec ta gorge sèche. »

Une réponse tranchante et bien trouvée ! Et oui, il y a quelques semaines le jeune homme était encore très fier de pouvoir se vanter d’être en couple avec Milla Jasmine.

Pour la jeune fille, le nouveau couple formé par Mujdat et Félicia n’est qu’un “couple Wish”, et cette Félicia reste une sorte de copie low cost d’elle-même.

“Remercie-moi au lieu de faire l’ingrat. Je t’ai offert une carrière. Tu gères des go grâce à moi qui te rappellent moi, passe à autre chose. J’espère juste que t’éteins la lumière, hein. Parce que ici tu resteras toujours et rien d’autre que le mec à Milla.”

Coup de grâce pour ce macho qui a voulu faire le malin sur Instagram !

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car la jeune femme l’a ensuite traité de “tête de caillou”, avant de conclure sur un poétique : “Faut éviter de gazer le physique des gens quand on ressemble à une trottinette. Sur ce, ciao.”

Après ce flot de commentaires, Mujdat a vite compris qu’il avait fait une erreur. Il a d’ailleurs souhaité publier une nouvelle story pour s’excuser auprès de son ex : “Ça va… C’était une petite blague qu’il fallait prendre au second degré. Désolé si ça t’a blessée, ce n’était pas le but du tout.” a-t-il notamment écrit.

On peut être sûr que cet épisode explosif a fait réfléchir le jeune homme, et que la prochaine fois, celui-ci va certainement tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de l’ouvrir !