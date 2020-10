CLASH : Laurent Ruquier balance sur Jean-Pierre Pernaut dans TPMP !

Ni une, ni deux, quand TPMP peut être le théâtre de nouveaux clash, le présentateur Cyril Hanouna ne ce gène pas pour remuer le couteau dans la plaie et faire le spectacle !

Scoop à l’antenne de TPMP !

On se souvient tous du passage de Jean-Pierre Pernaut dans TPMP.

Alors que le présentateur avait été invité par Cyril Hanouna avec sa femme afin de parler de son départ du JT de 13 h, le trublion du PAF avait tout de même souhaité faire de l’audience et parler de sujets un peu “plus intéressants” que le départ de l’emblématique et irremplaçable présentateur de JT.

« Vous avez des ennemis ? Il y a des gens que vous n’aimez pas ?” avait alors demandé Cyril sans prendre de pincettes.

Même si le présentateur avait souhaité rester diplomate en répondant par la négative, sa femme s’est rapidement emparée de la situation : “Si ! Il y a Ruquier, tu l’aimes pas Ruquier !”.

Apparemment ce genre de révélation n’avait encore jamais été fait et personne ne savait sur le présupposé animateur ennemi…

Pour info, Laurent Ruquier et Baffie avaient apparemment pris l’habitude de tacler plus ou moins violemment Jean-Pierre Pernaut, en l’appelant “l’Homme du gouvernement”, un surnom assez mal venu, après 45 ans de bons services au JT (et environ 15 gouvernements différents !)

Après cette émission de TPMP qui avait été pas mal relayé, les téléspectateurs se demandaient tous si la guerre avait été déclarée entre les 2 animateurs…

Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid, et qu’apparemment elle se mange sur le plateau de TPMP, c’était au tour de Laurent Ruquier de venir témoigner et raconter son point de vue. Chacun son tour !

Laurent Ruquier dans TPMP : le retour de bâton

Ce mardi 20 octobre, c’était maintenant au tour de l’animateur emblématique de “On n’est pas couché”, d’aller faire un tour sur le plateau de Cyril Hanouna.

Une invitation qui a d’ailleurs surpris tout le monde quand on connait un peu les relations légèrement tendues qui relient les 2 animateurs. Des styles diamétralement différents et des prises de position publiques qui leur avaient valu quelques prises de bec à distance.

Même si toutes ces histoires font maintenant du passé, Laurent Ruquier s’est offert de luxe d’un dernier pic à l’encontre de l’animateur de C8 concernant certains messages “désagréables” qu’il aurait reçus de sa part.

Et tant qu’à faire, l’animateur de France 2 en a aussi profité pour régler ses comptes avec son nouvel ennemi de la télé : Jean-Pierre Pernaut.

Bien qu’il n’apprécie pas forcément son style et sa locution, lorsque Jean-Pierre Pernaut tenait encore les rênes du JT de 13 h, le présentateur de On est pas couché n’avait pas hésité à l’inviter dans son émission pour échanger face caméra.

Jusque-là relativement cordiale, si on ne compte pas les tacles et les nombreuses mauvaises vannes qu’il se plaisait à balancer aux côtés de son ami Laurent Baffie, Ruquier a vite retiré le filtre.

Laurent Ruquier et Cyril Hanouna fâchés ? Les deux animateurs reviennent sur leur prétendue rivalité. #TPMP pic.twitter.com/B30hsK2TSZ — C8 (@C8TV) October 21, 2020

“ Jean-Pierre Pernaut est un ingrat !”

Impossible pour Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de ne pas chercher à titiller Laurent Ruquier sur cette situation apparemment houleuse qui le lie à Jean-Pierre Pernaut.

Pourtant, à la surprise générale, Ruquier a souhaité rester cordial : “J’ai toujours dit que je n’aimais pas les sujets qu’il traitait. Mais ça, c’est une question de goût !”.

Mais cela n’était qu’une mise en bouche car l’animateur s’est vite repris : “Moi en revanche, contrairement à lui, je ne me serais jamais permis de dire ‘Je ne peux pas me le blairer’, parce qu’il ne me connaît pas !”

Pour rétablir la vérité (ou mettre de l’huile sur le feu), Cyril Hanouna intervient : “Ce n’est pas ce qu’il a dit ! C’est sa femme qui l’a dit !”

“Alors elle est encore plus c**** que lui !” rétorque alors Ruquier du tac au tac. “Il est ingrat parce que quand il a fait de la promo pour sa pièce de théâtre, je l’ai reçu très amicalement à plusieurs reprises aux Grosses Têtes. Lui et sa compagne. “ a-t-il ajouté pour conclure sa réponse.

Les prochaines rencontres télé entre les 2 animateurs risquent d’être piquantes, et connaissant Cyril Hanouna, il y a fort à parier que cela se passe sur le plateau de TPMP.