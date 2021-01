Classement des 13 meilleures friteries : vous pourrez enfin déguster d’incroyables frites !

Certes, vous pouvez déguster des frites dans un fast food ou encore les préparer à la maison, mais vous ne serez pas toujours comblé par le résultat. C’est aussi pour cette raison que vous devez consulter le classement puisqu’il permet de lister les meilleures friteries. C’est un site qui s’est chargé d’étudier la qualité de ces établissements et nous avons pu découvrir le résultat sur le site de Femina. Bien sûr, si vous êtes de passage dans le nord de la France, vous devrez impérativement vous rendre dans une friterie, cette région est réputée.

Le Top 5 des friteries que vous ne devez pas négliger

Certaines personnes estiment que la préparation des frites n’est pas si complexe, mais la réalité est bien différente. Il faut un réel savoir-faire pour avoir un croustillant à l’extérieur et un côté moelleux à l’intérieur. Si vous souhaitez déguster une bonne frite, il faudra alors vous rendre dans l’un de ces 5 établissements. Sachez que le site officiel de la friterie propose d’autres adresses, vous pourrez peut-être dénicher l’une d’entre elles à proximité de chez vous.

Vous avez rendez-vous à Raillencourt-Sainte-Olle et notamment à La Ch’tite Frite .

. Pour Wambrechies, c’est l’établissement la frite à dorer qui vous tend les bras.

A Samer, vous aurez la possibilité de commander une frite aux Maqueux d’Frites.

A Hénin-Beaumont, le meilleur établissement se nomme Bienvenue chez Nous.

Enfin, le cinquième rendez-vous est fixé à Bruay-la-Buissière afin de découvrir la friterie de la gare.

Vous avez désormais cinq adresses de qualité pour découvrir les meilleures friteries de France, mais sachez que d’autres adresses sont possibles à Langres, Aniche, Dunkerque ou encore Dijon, et même Calais. En ce qui concerne la préparation des frites, vous pourrez trouver de nombreux tutoriels sur YouTube puisqu’il y a différentes méthodes de les proposer. Bien sûr, la solution la plus simple consiste à plonger les pommes de terre dans une huile chaude pour avoir le croustillant. Toutefois, vous n’arrivez jamais à avoir le même résultat que celui proposé par un fast-food ou dans une friterie. En effet, les recettes sont souvent secrètes au même titre que les préparations.

Comment préparer des frites ?

Vous devez déjà sélectionner de bonnes pommes de terre et il est recommandé d’adopter des Bintjes ou encore des Manon ou des Agria. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des professionnels qui s’expriment souvent sur le sujet grâce aux réseaux sociaux. Dans tous les cas, la Bintje est largement réputée puisqu’elle est la pomme de terre la plus consommée sur le sol français. Certaines personnes ont tendance à utiliser de la graisse de boeuf et ce sera la solution idéale pour avoir un rendu aussi sympathique en bouche. Par contre, cette matière grasse est néfaste pour votre santé et il est aussi nécessaire de la remplacer pour chacune des utilisations.

D’autres optent pour de l’huile d’arachide ou encore de l’huile d’olive, voire de l’huile de friture tout simplement. Par contre, la préparation est beaucoup plus complexe, vous devez réaliser pratiquement 5 à 7 bains dans de l’huile pour avoir un goût aussi intéressant. Finalement, la préparation des frites n’est pas aussi facile et il faut impérativement du temps. En effet, vous devrez entre les deux bains bien filtrer l’huile afin de supprimer rapidement tous les résidus. Enfin, pour savoir si l’huile est à la bonne température, il faut plonger un petit morceau de pain. Si vous avez des bulles, vous pouvez verser les frites.

Nous vous proposons quelques vidéos pour vous aider lors de cette préparation.