Claude Barzotti : Le célèbre chanteur prend la décision radicale d’arrêter sa carrière musicale à cause du Covid-19 !

Claude Barzotti est fatigué, et il y a de quoi. A 67 ans, le chanteur italo-belge a des problèmes de santé depuis des années, même si cela ne l’empêche pas pour autant de faire plaisir à son public, en montant sur scène à chaque fois. Cependant, avec le Covid-19 qui vient s’ajouter, le rital n’en peut plus, et met un terme à tout !

Entre problème de santé et alcoolisme…

Claude Barzotti ne l’a jamais caché, il a de gros problèmes d’alcool qu’il peine à résoudre. D’ailleurs, il a révélé une fois, qu’il lui était déjà arrivé de boire au moins 7 bouteilles de whisky dans une journée ! Pourtant, le chanteur traîne de sérieux problèmes de santé : « J’ai des problèmes au foie, au pancréas, à l’estomac, sans parler de mes ennuis récurrents avec l’alcool qui ne sont pas totalement réglés ». « Je suis tout le temps en train de faire des allers-retours entre chez moi et l’hôpital. Ça m’épuise énormément ». »

Il faut dire que le célèbre chanteur a déjà subi de lourdes opérations : « une intervention au pancréas, à l’estomac, deux fois aux reins, etc. » Cependant, sa santé ne s’est pas vraiment améliorée malgré tout cela : « Je ne sais pas ce qui se passe. Je fais à peine dix mètres que je me fais l’impression d’être une pompe à vélo tant j’ai du mal à respirer ».

En attendant, Claude Barzotti compte sur sa famille, en l’occurrence ses 2 filles Sarah et Vanessa, ainsi que ses trois petites-filles, pour tenir le choc. Une chose est sûre, le chanteur a une profonde affection pour elles, et il ne le cache pas : « J’ai toujours été dingue d’elles. Je les aime très fort, encore plus depuis que j’ai des problèmes de santé. Elles me prouvent que je peux compter sur elles quoi qu’il arrive. »

Cependant, malgré leur demande pour qu’il continue ce métier qu’il aime tant, Claude Barzotti est décidé à prendre une retraite bien méritée, après plus de 40 ans de carrière musicale et de nombreux tubes.

Poussé par la crise sanitaire, Claude Barzotti met un terme définitif à sa carrière !

C’est le lundi 9 novembre 2020, que le chanteur Claude Barzotti, a annoncé à ses fans qu’il mettait un terme à sa carrière musicale. Toutefois, cela est loin d’être une décision prise sur un coup de tête : « J’y pense depuis le mois de mars déjà, depuis l’apparition de ce virus. »

Il faut dire que les problèmes de santé du chanteur, couplé au confinement, l’ont conforté dans cette décision. Cependant, le Rital n’a aucun regret en ce qui concerne son parcours : « C’était une carrière honorable, une belle carrière, ponctuée de beaucoup de numéro 1 et de gros succès populaires. »

Notons que cette année 2020 n’a pas du tout été facile pour les artistes, qui ont vu leurs concerts annulés, en raison du Covid-19. Cela a amené certaines personnes à revoir leur orientation professionnelle, tandis que beaucoup espèrent une amélioration rapide de la situation, afin de remonter sur scène.

Claude Barzotti lui, a préféré prendre sa retraite à l’âge de 67 ans : « Je n’en ai plus la force, et comme je vous l’ai dit, je n’ai plus envie de chanter. » Voilà qui est clair. Cependant, son public ne semble pas être du même avis que lui. En effet, le chanteur a confié qu’on lui demandait de revenir sur sa décision, mais qu’il n’allait pas changer d’avis.

D’après lui, les 40 ans dans la chanson sont bien assez pour lui. Il faut rappeler que Claude Barzotti a vendu tout au long de sa carrière, plus de 10 millions de disques ! Il a beaucoup cartonné surtout dans les années 80 et a réussi à marquer plusieurs générations.

Épuisé par la maladie et la crise sanitaire, Claude Barzotti refuse de faire semblant d’aller bien. Le rital préfère donc s’arrêter et profiter tranquillement de sa retraite, bien entouré de sa famille.