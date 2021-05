Claude François : de nouvelles révélations fracassantes qui remettent en question son décès…

Même après des décennies après son triste décès, on peut dire que le chanteur français Claude François fascine toujours autant les fans. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où on a pu apprendre des révélations complètement folles après son tragique décès. A l’époque, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que le chanteur mythique disparaisse du jour au lendemain, dans un accident absolument terrible.

En effet, il se trouve que de nombreux fans ont été complètement sous le choc en apprenant la nouvelle : ils ne pensaient pas pouvoir vivre une épreuve aussi terrifiante lors du décès du chanteur. Alors qu’il est malheureusement décédé depuis des décennies maintenant, on peut encore apprendre de nombreuses révélations autour du chanteur. En revanche, on ne s’attendait pas à ce que la situation se dégrade de la sorte avec des révélations qui ont pu écorcher l’image du chanteur.

Claude François : le chanteur fait une déclaration choquante sur les femmes

Ces derniers mois, on se souvient en effet d’une déclaration du chanteur qui a été dévoilée en exclusivité dans les médias et qui fait vraiment froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire. Alors que le chanteur Claude François était suivi par des journalistes, celui-ci aurait clairement énoncé préférer les femmes plus jeunes pour être sûr qu’elles ne posent que peu de questions. Alors qu’actuellement on entend de plus en plus parler des mouvements comme par exemple #MeToo, personne n’aurait pu imaginer que Claude François soit associé à une situation comme celle-ci.

On peut clairement imaginer que si cette déclaration avait été réalisée aujourd’hui, cela aurait pu être une très grosse catastrophe pour le chanteur français mythique. Toutefois, si certains fans se plaignent de l’attitude que le chanteur aurait pu avoir à l’époque, peu d’entre eux osent dénoncer les faits. En revanche, plus récemment, c’est une histoire complètement folle que l’on a pu apprendre en ce qui concerne Claude François. Il semblerait en effet qu’avant son décès, il ait réalisé une déclaration auprès d’une fan…

Claude François : avait-il prévu son décès ? Cette phrase qui sème le doute…

C’est à l’occasion du documentaire inédit « Archives secrètes : dans l’intimité de nos idoles » concernant le chanteur Claude François que l’affaire a pu être ouverte à nouveau. En effet, cela fait des décennies que le chanteur est malheureusement décédé, et certains des fans de Claude François pensent que toute la vérité n’a pas encore été faite à son sujet. Néanmoins, le message troublant que l’on a pu entendre à l’occasion de ce documentaire fait vraiment froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire.

En effet, dans le documentaire, on peut voir une fan prendre la parole et se souvenir d’une discussion mythique avec le chanteur, tout juste avant son décès. En effet, Claude François lui aurait demandé clairement de « continuer à vivre » quand il ne sera plus là, et de ne pas faire de « conneries » quand il ne sera plus là. Des paroles prémonitoires, car on a pu apprendre en effet le décès tragique de Claude François le 11 mars 1978. Certains fans ne s’en sont d’ailleurs toujours pas remis, c’est un choc assez difficile à encaisser pour beaucoup de français encore à ce jour…