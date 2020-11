Claude (Koh-Lanta) : il dévoile une des rares photos de ses deux enfants, Andréa et Marceau !

Claude fait partie des aventuriers ayant le plus marqué la dernière saison de l’émission Koh-Lanta. En effet, malgré la fin de l’aventure et son élimination aux portes de la finale, l’homme est désormais très célèbre sur les réseaux sociaux. Il est généralement très discret sur sa famille, mais il y a quelques jours, ses fans ont eu l’occasion de découvrir sur Instagram une rare photo de ses enfants.

Claude, un aventurier pas comme les autres

L’émission Koh-Lanta est sans doute l’une des plus appréciées en France. A chaque saison, elle accueille de nouveaux aventuriers qui viennent tenter leur chance. Certains arrivent à susciter l’engouement des téléspectateurs, beaucoup plus que les autres. C’était le cas de Claude, l’aventurier le plus célèbre de la saison précédente. Même s’il a été éliminé avant la finale, il reste malgré tout celui qui a le plus marqué la saison.

Aujourd’hui l’aventure à laquelle il a participé est belle et bien terminée, mais il garde quand même plus de 700 000 abonnés sur son compte Instagram. Il n’a rien perdu de sa notoriété, car au-delà de son rôle dans l’émission, les spectateurs étaient surtout intéressés par l’homme lui-même, ses qualités humaines et son quotidien.

Depuis le confinement, Claude a décidé de prendre du temps pour lui et pour sa famille. L’homme qui semblait faire de n’importe quelle situation une compétition semble s’être rangé, du moins pour un temps. Pour lui, la famille est sacrée, et c’est grâce aux siens qu’il a toujours la force d’affronter les épreuves.

Il faut en effet savoir que l’ancien candidat de l’émission Koh-Lanta est père de deux enfants. Selon ses propos, il les place au centre de sa vie. C’est pour cette raison que pour lui, le confinement n’est aucunement une chose négative, car il le considère comme du temps qu’il peut passer à profiter davantage de ses enfants. Il évite donc de penser à la durée du confinement, et se contente de relever les points positifs qui en ressortent.

Claude tire sa force de sa famille

Selon le grand aventurier de Koh-Lanta, sa grande force, le secret de son courage et de sa détermination, c’est sa famille. Elle se compose de sa compagne et de ses deux magnifiques enfants. Ce sont les trois personnes essentielles à son moral et à sa vie en général. L’homme confie que pour lui, la paternité n’est pas une épreuve comme une autre. C’est un choix, une aventure qui dure toute une vie et qui réclame du courage et de la volonté.

Il confie que chaque matin, il se rend compte de la chance qu’il a d’être père lorsqu’il pose les yeux sur ses enfants. Il est donc particulièrement heureux malgré la pandémie et le confinement, car il passe davantage de temps avec ses deux fils Andrea et Marceau. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a voulu partager une photo prise cet été avec eux.

Le but de cette photo est de démontrer qu’on peut trouver du positif dans ce deuxième confinement. L’homme est en effet particulièrement heureux de se retrouver en famille pour cette deuxième période de confinement. Il souhaite donc passer par ce canal pour partager sa force et redonner le moral à ses abonnés qui se laissent envahir par le blues.