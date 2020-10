Claude (Koh Lanta) : un cliché de lui avec sa compagne affole la toile ! Il révèle enfin son visage !

Claude s’est révélé lors de sa participation à la dixième saison de Koh Lanta et a réussi à conquérir les cœurs des amateurs de cette émission. Deux fois finaliste, il aurait déjà remporté onze victoires sur 24 épreuves.

Claude Dartois, un cliché de lui avec sa compagne pour célébrer leurs 10 ans d’amour

Très amoureux de sa compagne Virginie avec qui il a deux enfants, il n’hésite pas à partager régulièrement des photos de leur quotidien avec les abonnés de son compte Instagram. Toutefois, la récente publication de Claude est spéciale car il célèbre les 10 ans de sa relation avec la mère de ses enfants. Dimanche 11 octobre symbolisait la dixième année de vie commune de Claude et Virginie. L’ancien aventurier a saisi cette occasion pour faire une adorable déclaration d’amour à la femme de sa vie.

Les fans de Claude ont découvert ce 11 octobre, un cliché de lui en compagnie de sa compagne. Contrairement aux publications dont on a souvent l’habitude, celle-ci était accompagnée d’un tendre message en légende. En effet, cela fait déjà 10 ans que les deux tourtereaux partagent leur vie ensemble. La photo qui a été publiée par l’ancien finaliste, le montre aux côtés de Virginie alors qu’ils se trouvaient au village du tournoi de Roland-Garros. Un lieu que le père de Marceau et d’Andrea a certainement trouvé idéal pour faire parler son cœur.

Sa magnifique déclaration d’amour à Virginie

Claude serait devenu l’une des supers stars de TF1 après ses premières participations à l’émission d’aventure. Cela lui a également permis de participer à plusieurs autres programmes télévisés comme Fort Boyard, Quotidien, à prendre ou à laisser et bien d’autres. Même si Claude est occupé par son activité de chauffeur de taxi, il ne manque pas de passer des moments inoubliables avec sa famille. Pour ce faire, il partage généralement avec ses followers, des clichés de sa famille lors des petites balades, sorties pour des matchs de foot ou des escapades à la montagne. Ce dimanche, Claude a publié une photo romantique où on l’aperçoit avec sa compagne.

L’aventurier a rappelé aux internautes qu’il s’agissait des 10 ans de sa relation avec Virginie à qui il a fait une magnifique déclaration d’amour « 10 ans together 🙌🏻 je te décerne le totem d’immunité pour cela @virginie_milano je t’aime tout autant que je suis fier de t’avoir à mes côtés 🙌🏻 #loveyou #bestteamever #10ans #binome #instamoment #passion #bohneur ». Un message qui n’a laissé aucun de ses fans indifférents et ces derniers n’ont pas manqué de féliciter le couple. Les internautes n’ont cependant pas oublié d’indiquer la prochaine étape du mariage. Parmi tous ceux qui ont réagi suite à la publication de l’ancien finaliste de Koh Lanta, on peut également citer certaines célébrités comme la Miss France 2004, Laeticia Bléger qui s’est contentée de mettre des cœurs, Katrina Patchett, ou de Naoil, un ancien aventurier de Koh Lanta.

En juin dernier, Claude avait dévoilé le visage de sa dulcinée via la publication d’une photo où il était en compagnie de cette dernière. C’était bien la première fois que les fans du célèbre aventurier découvraient celle dont il est amoureux. Il faut dire que Claude Dartois ayant participé à Koh Lanta en 2010, 2012 et récemment à la saison de l’île des héros est très apprécié par les fans de ce jeu. Bien avant de révéler celle avec qui il partage sa vie depuis 10 ans, l’aventurier de 41 ans faisait régulièrement l’objet de convoitise sur les réseaux sociaux. Toutefois, le père d’Andrea avait voulu mettre les choses au clair en révélant le visage de la femme de sa vie via une publication le 16 juin 2020 sur son compte Instagram où il avait écrit en légende « Love…amoureux ». De son côté, sa compagne Virginie avait également glissé un commentaire « On se détend maintenant… C’est MON homme » similaire à une mise en garde par rapport à toutes celles qui envisageraient de se rapprocher de son amoureux.