Clément Rémiens : L’acteur quittera-t-il la série « Demain nous appartient » avec son arrivée dans « Ici tout commence » ?

On verra certains acteurs quitter la série et les fans s’interrogent sur le cas de Clément Rémiens, l’acteur vedette de la série phare de TF1.

Ce n’est qu’une question de temps avant que TF1 ne commence la diffusion de la nouvelle série Ici tout commence. La chaine dévoile tous les jours des teasers de la série qui promet déjà de faire un carton. À partir du 2 novembre prochain à 18h 30, les téléspectateurs pourront découvrir les intrigues fabuleuses suscitées par le casting qui comporte d’illustres acteurs comme Elsa Lunghini, Francis Huster ou encore Catherine Marchal. Pour ce nouvel opus, plusieurs comédiens vont quitter la scène sétoise pour Calvières. Si on a déjà vu Vanessa Demouy ou Frédéric Diefenthal dire au revoir à la série, les fans de Clément Rémiens manifestent leurs inquiétudes et se demandent s’il allait lui aussi rejoindre le nouveau casting de la nouvelle série quotidienne de la chaine TF1.

Voir cette publication sur Instagram 2 Novembre 🚀 Une publication partagée par Clément Rémiens (@clement_remiens) le 14 Oct. 2020 à 10 :32 PDT

Une nouvelle aventure pour Maxime Delcourt

Cette semaine, Clément Rémiens (Maxime), passe ses derniers jours en compagnie de ses proches à Sète. Rappelons qu’il est présent depuis le début de la série Demain nous appartient. Cependant, il va quitter le feuilleton pour vivre une toute nouvelle aventure dans Ici tout commence, la nouvelle série qui sera diffusée sur TF1. Si les fans du jeune acteur ont des inquiétudes sur son possible départ, ils peuvent être rassurés puisque le comédien tiendra le même rôle.

En effet, Maxime Delcourt a décidé de se rendre à Calvières en Camargue pour passer le concours de l’Institut Auguste Armant, une célèbre école de gastronomie française. Cependant, il ne pourra encore faire ses adieux à la série Demain nous appartient. C’est dans une interview accordée au magazine TV Grandes Chaines qu’il a fait des déclarations sur sa position par rapport aux deux séries.

Le jeune acteur s’explique

« Non ce n’est pas un départ définitif. Il n’y aurait pas d’Ici tout commence sans Demain nous appartient, donc je reviendrai de temps en temps, c’est logique », avait-il promis. Toutefois, le comédien qui a sidéré les jurys de Danse avec les stars ne pourra encore affirmer avec certitude à quelle fréquence il sera présent sur les plateaux de Demain nous appartient.

Voir cette publication sur Instagram il y en a eu des claps.. Une publication partagée par Clément Rémiens (@clement_remiens) le 30 Oct. 2020 à 1 :26 PDT



Les déclarations du jeune homme feront certainement plaisir à ses fans qui s’inquiétaient déjà de le voir quitter définitivement la série. Alice Varela, celle qui incarne le personnage de Julie, la sœur de Maxime Delcourt a aussi exprimé son émotion face à ce changement de route du jeune acteur. Néanmoins, le jeune acteur de TF1 garde toujours la tête sur les épaules et prend les bonnes décisions pour préserver son intimité.

Malgré son jeune âge, Clément Rémiens sait parfaitement ce qu’il désire et met du sien dans la passion qu’il exerce. « À 23 ans, j’essaie de garder des rêves, l’insouciance de l’enfant et de l’enthousiasme dans ce que je fais » avait-il déclaré. Si sa notoriété est devenue plus grande avec l’incarnation du personnage de Maxime Delcourt, il reconnaît tout de même que les choses sont différentes comparées à l’époque où il a participé à l’émission Danse avec les stars.

En effet, il affirme que désormais, il était beaucoup plus considéré comme un acteur plus qu’un personnage. Cet état de choses lui fait évidemment plaisir et il essaie de gérer le mieux possible sa nouvelle notoriété.