Clo (Koh Lanta) : elle est candidate dans « les Z’amours » et se confie sur sa compagne Manon !

Ce samedi 29 août 2020, les téléspectateurs de l’émission les « Z’amours » ont assisté à une déclaration inhabituelle. En effet, Chloé, une ancienne candidate de Koh-Lanta, a évoqué son histoire d’amour avec Manon sa compagne sur ledit plateau en direct.

De Koh-Lanta aux Z’amours…

Tout le monde n’a pas la chance de trouver son âme sœur, mais Chloé si. Après avoir participé à Koh-Lanta : La Guerre des Chefs, l’émission pour les aventuriers diffusée en 2019 sur TF1, on la retrouve aujourd’hui dans une autre émission télévisée. Cette fois-ci, rien à voir avec l’aventure, c’est dans les Z’amours que Chloé a été vue.

En effet, elle a participé à l’émission consacrée aux couples du 29 août 2020, en compagnie de sa compagne Manon. Notons par ailleurs que, Chloé est allée loin dans l’aventure Koh-Lanta. Surnommée Clo par les téléspectateurs, elle avait atteint la finale jusqu’à l’épreuve fatidique des poteaux.

Lors de son passage aux amours, Chloé est revenue sur son histoire avec Manon, qu’elle a d’ailleurs rencontrée grâce à sa participation à Koh-Lanta. En effet, elle a raconté qu’après la finale et son coming-out sur TF1, elle a reçu de très nombreux messages d’admiratrices.

Dans le lot, il y avait également le message d’une certaine Manon également, qu’elle avait l’impression de connaître. Etant donné que c’était le week-end de la finale, elle en a profité pour s’amuser à Paris, et ce n’est que quelques jours plus tard qu’elle a commencé par prêté attention à ces messages.

Si Chloé a eu un air de déjà vu avec Manon, c’était pour une bonne raison. Elle a expliqué à l’animateur des Z’amours Bruno Guillon, qu’elle a tout de suite reconnue Manon, malgré que son visage ne soit pas très visible sur sa photo, sur le réseau social par lequel elles communiquaient.

En effet, Manon n’a pas reconnu Chloé, puisqu’elles ne s’étaient jamais vues dans la vie réelle, mais Chloé a confié avoir déjà dragué Manon, il y a de cela 5 ans environ. Ensemble avec sa belle depuis une année maintenant, l’ancienne candidate de Koh-Lanta se dit très amoureuse, et elle est prête à aller plus loin avec sa compagne. Toutefois, elles n’ont pas prévu de mariage dans l’immédiat.

Un coming out en direct !

Aujourd’hui, la Clo de Koh-Lanta semble être une femme amoureuse et heureuse. Il y a un peu plus d’un an, elle avait alors 28 ans et participait à Koh-Lanta : la guerre des chefs. C’est au cours de l’épreuve d’orientation qu’elle a été éliminée du jeu d’aventure.

Cependant, l’une des choses qui aura marqué les téléspectateurs et changé sa vie au cours de la finale, est son coming-out. En effet, la finale étant diffusée en direct, Chloé a choisi ce moment pour expliquer au moment de sa prise de parole à l’animateur du jeu Koh-Lanta Denis Brogniart : « Je suis super heureuse d’avoir pu réaliser l’un de mes plus grands rêves,… J’ai beaucoup gagné confiance en moi grâce à cette aventure qui est vraiment hors du commun. Il ne me reste plus qu’une chose à accomplir dans ma vie maintenant Denis, c’est trouver la femme de ma vie ! »

Quelques temps après, c’est sur son compte Instagram que Clo a présenté Manon à ses abonnés, la femme qui partage son cœur dorénavant. Sur la photo, on la voit toute souriante, avec sa petite-amie dans ses bras. En légende on pouvait lire « Seule j’allais vite… À deux on ira loin. »

L’aventurière continue en expliquant qu’elles partaient au Sénégal pour 2 jours, et qu’après son aventure aux Fidji pour Koh-Lanta, elle avait besoin de se déconnecter. Ces faits se passaient il y a un an, et Chloé et Manon sont toujours ensemble, toujours aussi amoureuses. Quant à notre aventurière, elle semble plus comblée que jamais !