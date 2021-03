Cloé Cooper : des rumeurs de grossesse à cause d’une photo, découvrez la !

Si vous ne connaissez pas cette jeune femme, sachez qu’elle a pu faire la connaissance de Sébastien Pinelli lors d’une saison des Anges. Cette télé-réalité existe depuis très longtemps, elle passionne alors les téléspectateurs qui n’hésitent pas à suivre toutes les péripéties de leurs stars préférées. Dans ce monde, plusieurs émissions rencontrent un succès sans précédent, c’est le cas des Anges, mais également des Marseillais que vous pouvez retrouver à Dubaï sur W9 tous les soirs. En ce qui concerne Cloé Cooper, elle est au coeur de quelques rumeurs.

Cloé Cooper est-elle enceinte au vu de cette photo ?

C’est la question que de nombreux internautes n’hésitent pas à poser puisqu’ils sont intrigués par ce cliché. Ce n’est pas la première star qui est au centre de telles rumeurs, car des internautes se basent sur une photo partagée en story pour insinuer que Nabilla pourrait être enceinte de son second enfant. En effet, vous pouvez découvrir Thomas en train d’embrasser le ventre de sa belle qui semble légèrement arrondi. Les internautes ont les yeux partout et ils n’hésitent pas à étudier sous toutes les coutures les photos.

En ce qui concerne Cloé Cooper, elle a eu l’occasion d’officialiser sa relation après le programme des Anges .

. Sur Instagram, vous pourrez notamment suivre les aventures de ce couple, mais aura-t-il la chance d’avoir un enfant ?

Il est important de noter que ce sont des spéculations qu’il faut bien sûr prendre avec des pincettes, car nous ne savons pas si elles sont fondées ou non.

Lorsque les internautes suivent leur star préférée, ils aimeraient beaucoup à chaque fois avoir de bonnes nouvelles concernant une grossesse par exemple. Dans tous les cas, certains estiment que depuis les Marseillais en Australie, Cloé Cooper serait en mesure d’attendre son premier enfant, mais la jeune femme n’a pas affirmé ou non ces spéculations, il faudra donc patienter pour savoir si cela est vrai ou non.

Toutefois, les rumeurs ont pris de l’ampleur lorsque Sébastien a partagé un cliché sur lequel vous pouvez découvrir Cloé Cooper avec un enfant dont le visage est masqué. La légende révèle « future maman poule, ça, c’est sûr ». Les internautes ont alors fait des raccourcis pour nourrir cette rumeur.

Cloé Cooper aurait donc un désir d’enfant

Au vu de la légende, vous pouvez penser que la jeune femme voudrait bien un enfant dans sa vie, mais de là à penser qu’elle est enceinte et qu’elle souhaite concrétiser ce projet maintenant, les internautes peuvent donc se précipiter en faisant des déductions qui ne sont pas forcément fondées. Dans tous les cas, les stars de la télé-réalité ont tendance à communiquer à leur communauté ces bonnes nouvelles. Si Cloé Cooper est vraiment enceinte, vous pourriez donc avoir une information de ce genre dans les prochains jours ou quelques années.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cloé Cooper 🦋 (@cloecooper_off)



Il faut savoir que, dans le monde de la télé-réalité, plusieurs familles ont eu l’occasion d’accueillir un enfant ou un second. Si Nabilla et Thomas Vergara sont comblés avec le petit Milann, il faut savoir que Jessica Thivenin a annoncé alors qu’elle était en tournage pour les Marseillais à Dubaï qu’elle attendait un second enfant. Le deuxième bébé est aussi d’actualité pour Martika Caringella et Julia Paredes.

Si vous souhaitez les péripéties de Barbara Opsomer, vous pourrez constater que le sexe de son futur bébé a été révélé comme le mentionne l’article de Star Mag. En ce qui concerne Cloé Cooper, les internautes mènent toujours leur enquête.