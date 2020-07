Clotilde Courau : sa fille bientôt Princesse, elle subit une grande pression !

View this post on Instagram

Tout est en mouvement et comme les plaques tectoniques ça fait des dégâts comme à chaque grande révolution :.. On reste calme , on ressort les bouquins , on étudie , on évite la division , la pensée binaire , on discute et on continue de construire un monde ensemble pour une génération future base sur l intelligence ,le bon sens , la responsabilité de chacun , l harmonie des divers genres et cultures et la remise en question du pouvoir. C est demain qui m importe et je le veux incroyablement harmonieux pour mes filles .#mars2020 #la haine de l’autre est un poison ne menant qu à la tyrannie