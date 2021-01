Coiffure 2021 : l’incroyable mid bob va révolutionner votre quotidien, voici comment le réaliser

Si vous êtes en quête d’une coupe pour l’année prochaine afin d’apporter un peu de renouveau à votre quotidien, il suffit d’adopter la tendance de 2021 pour les cheveux courts à savoir le mid bob. Si vous avez des cheveux longs, vous pourrez l’adopter, mais il faudra sacrifier quelques centimètres de votre chevelure. Il est toujours difficile de choisir une coiffure qui répond à toutes les attentes, mais nous vous proposons des conseils pertinents et avisés pour la nouvelle année.

Bien sûr, le carré est indémodable et vous serez toujours très stylé si vous l’adoptez. Toutefois, c’est une variante qui aura tendance à s’imposer dans les prochains mois.

Le mid bob vous offre une coupe glamour

Les femmes qui ont des cheveux longs ont souvent la possibilité de jongler avec les tendances, car elles peuvent les coiffer comme elles le souhaitent. Celles qui ont une coupe courte peuvent aussi être très stylées, il suffit d’adopter le mid bob.

Vous avez une sorte de base qui ressemble à la pixie cut, mais la coiffure est tout de même un peu plus longue .

. Le mid bob est donc un carré assez long, mais il reste tout de même court, il doit arriver jusqu’aux épaules.

Si vous souhaitez jongler avec toutes les tendances, adoptez ce carré mi-long et mi-court ainsi que la frange.

Vous pouvez même parfaire le tout avec quelques ondulations et votre style sera parfait pour affronter la nouvelle année.

Si vous ne souhaitez pas perdre du temps devant votre miroir avec une brosse et un sèche-cheveux pour avoir un brushing de qualité, nous vous conseillons d’acheter un boucleur. Ce dernier peut-être proposé par Babyliss et il est très facile à utiliser. Il suffit d’aspirer les mèches et vous aurez de belles ondulations en quelques secondes seulement. Vous pourrez ensuite être à la pointe de la tendance pour 2021 et un accessoire pourrait aussi vous combler.

Un mid bob avec une casquette gavroche

Si vous suivez les tendances et si vous lisez également les magazines féminins, vous avez sans doute pu découvrir que la casquette gavroche revient en force. Elle n’est pas seulement idéale pour l’été ou le printemps, vous pourrez la porter tout au long de l’année. De manière traditionnelle, elle se porte bien droite avec les cheveux en arrière. Des femmes optent aussi pour un port légèrement de biais sur la droite ou la gauche pour un effet décalé.

Avec le carré mi-long et mi-court, vous pouvez profiter de tous les avantages de cette longueur, car, si vous souhaitez réaliser une couette, vous le pourrez très aisément. S’il est trop long, il est possible de le raccourcir ou encore de le sublimer avec quelques accessoires de mode comme des barrettes, un serre-tête ou encore la fameuse casquette gavroche qui peut être en tissu ou en cuir. Vous aurez des versions réjouissantes chez Bonprix ou encore Mango pour quelques euros seulement.

N’hésitez pas à réfléchir pour votre coupe de cheveux de 2021, nous avons proposé quelques idées, mais sachez que les tendances évoluent très rapidement comme c’est le cas pour les vêtements.