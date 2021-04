Coiffure : Amazon surprend tout le monde en ouvrant son propre salon !

Vous avez sans doute l’habitude de vous rendre dans un salon de coiffure classique, mais Amazon a décidé de changer quelque peu ses activités. En effet, dans les prochaines semaines, un salon devrait ouvrir ses portes dans la ville de Londres comme vous pouvez le découvrir sur le site de Siècle Digital. Une note a toutefois été proposée par le géant de l’e-commerce et il mentionne Amazon Salon, ce sera donc un établissement pour changer de tête.

Les dernières technologies pour le monde de la coiffure

Vous savez bien sûr que le site propose une boutique sur Internet avec de nombreux produits, mais également des établissements alimentaires novateurs. Vous pourrez désormais ajouter à la liste Amazon Salon. Cet établissement proposera deux étages à tous les clients et les locaux seront proches de ceux de la firme puisqu’ils seront à cinq minutes seulement. Il faudra attendre les prochaines semaines pour découvrir ce concept, mais sachez que le géant a le souhait d’utiliser les dernières technologies.

📣 Un 1er salon de coiffure 💇‍♀️ #AmazonSalon à la pointe de la #technologie va ouvrir à Londres 🔸Utilisation de l’#AR pour choisir virtuellement sa future couleur

🔸Voir des infos sur un produit via un écran en le pointant du doigt

… 🔗 La suite ici ➡️ https://t.co/uTjFn2cfIf pic.twitter.com/qW7pExABws — Carla Balembois (@balembois_carla) April 20, 2021

Plusieurs photos ont été dévoilées notamment via la note de blog d’Amazon, vous pourrez constater que des tablettes seront au rendez-vous .

. Cette technologie vous permettra sans doute de choisir une coiffure en fonction de la morphologie de votre visage.

L’ouverture au public n’est pas encore programmée puisque ce seront les employés d’Amazon qui pourront accéder à cette prestation.

Ce salon proposera une surface de 139 mètres carrés, ce qui n’est clairement pas négligeable. Les réservations devraient être ouvertes dans les prochaines semaines comme vous pouvez le découvrir via la note de blog d’Amazon. Il faudra également patienter pour en apprendre un peu plus, mais sachez que l’expérience habituelle sera totalement modifiée.

En effet, Amazon proposera la réalité augmentée qui connaît un franc succès depuis quelques années. Cela permettra de sélectionner la couleur, mais également la meilleure coiffure par rapport aux envies, au visage… Le directeur d’Amazon au Royaume-Uni a pu prendre la parole et il souhaite offrir le meilleur dans tous les domaines aux clients. Que ce soit pour les produits, les coiffeurs ou encore la technologie, vous ne serez pas déçu par l’expérience d’Amazon Salon.

Après le e-commerce, le cloud computing, le streaming vidéo, les librairies, les satellites, les épiceries… Amazon se lance dans la coiffure 💇https://t.co/UowkbpKGgH — BFMTV (@BFMTV) April 20, 2021

Se renseigner sur tous les produits de coiffure

Amazon Salon a pour objectif de répondre à toutes les attentes les plus précises. Dans les salons traditionnels, vous avez souvent une vraie méconnaissance par rapport à ces produits qui sont conseillés. Vous aurez alors via des écrans et des tablettes des données pertinentes avant de commander ou d’acheter un article. Il suffira de scanner un QR Code par exemple et vous aurez immédiatement une fiche précise concernant la description du produit.

De plus, vous pourrez commander les produits dans le salon de coiffure d’Amazon et vous serez livré chez vous. C’est simple, pratique et surtout idéal pour tous ceux et celles qui veulent miser sur la simplicité. Il n’est pas surprenant de retrouver Amazon sur le marché de la coiffure puisque le géant du Web ne cesse de diversifier ses activités avec notamment des supérettes d’un nouveau genre. Grâce à ces dernières, vous pouvez payer très facilement sans un passage à la caisse classique.

Depuis le début de la crise sanitaire, les activités d’Amazon ont sans doute été boostées puisque la livraison des produits est vraiment très rapide. Une polémique avait vu le jour au cours du premier confinement, mais Amazon reste une plateforme très prisée en France et à l’étranger pour la commande d’une multitude de produits dans divers domaines aussi intéressants les uns que les autres.