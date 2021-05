Coiffure après 50 ans : optez pour un coup de jeune rafraîchissant grâce à ces coupes modernes !

Les cheveux sont cassants qu’ils soient fins ou épais, la chevelure est terne, il est même difficile de la peigner sans avoir des résidus sur la brosse.

Si vous n’avez pas pris soin de celle-ci, vous aurez même l’impression de peigner une botte de paille.

Il faut alors suivre des conseils pour avoir de beaux cheveux et les professionnels sont toujours à votre écoute pour vous satisfaire pleinement. Vous pourrez enfin laisser votre chevelure exprimer toute sa splendeur, et ce, à tout âge. Il est toujours sympathique de changer de tête notamment en début d’année.

Le Top 4 des meilleurs conseils pour avoir une belle chevelure

Il suffit parfois d’adopter de bons comportements pour que les cheveux soient beaucoup plus robustes et doux. Nous vous proposons alors de suivre ces quatre conseils qui seront très faciles à réaliser au quotidien. Si malgré ces derniers, le résultat n’est pas celui escompté, pensez à réaliser un diagnostic capillaire chez le coiffeur, il pourra donc vous aider avec de bonnes astuces.

Evitez de frotter les cheveux pendant le shampoing, car vous fragilisez les racines. Il faut également que le rinçage soit plus long que le lavage. Choisissez un shampoing adapté au profil de vos cheveux qu’ils soient abîmés, longs, colorés, secs, cassants… Pour le brushing, il ne faut pas une température trop élevée, pensez à protéger votre chevelure avec un spray spécial et la mousse coiffante peut être idéale. Si vous avez des cheveux blancs, sachez qu’ils sont plus fragiles à cause de l’absence de mélanine, vous devez les protéger du soleil grâce à un masque nourrissant.

Si votre chevelure est blanche, elle aura aussi tendance à jaunir à cause de la pollution et du temps qui passe. Il existe des shampoings qui suppriment ce jaune et c’est aussi le cas pour les masques. La plupart du temps, ce sont les mêmes que ceux utilisés par les blondes qui connaissent aussi cet effet « pailleux » très désagréable. Si votre chevelure est beaucoup trop terne, vous devez adopter de la brillance toujours pour illuminer votre teint et rajeunir votre visage. Il y a une recette très sympathique que vous pouvez réaliser pendant le shampoing.

Mélangez un jus de citron avec du vinaigre de table.

Versez cette mixture sur les cheveux et patientez pendant quelques minutes.

Grâce à l’acidité, les écailles seront beaucoup plus serrées et vos cheveux deviendront brillants.

Pensez aussi à changer votre coupe de cheveux

Après 50 ans, vous avez sans doute l’envie de changer votre quotidien afin de rajeunir. L’entretien des cheveux est important, ces conseils devraient vous aider à lutter contre une chevelure cassante et terne. Toutefois, le fait d’adopter une nouvelle coiffure peut être très efficace pour le moral. Choisissez une version mi-longue avec des cheveux qui arrivent au niveau des épaules. Un coiffeur devrait vous conseiller d’effiler votre coiffure pour lui apporter un peu de pep’s et pour masquer les rides au niveau du front, les franges sont à envisager très sérieusement.

Si vous décidez de conserver vos cheveux blancs, sachez que l’entretien est très conséquent puisqu’ils seront ternes et ils s’abîmeront plus facilement. Vous devez réaliser des soins très régulièrement et pensez à des coiffures déstructurées pour casser le côté terne de cette chevelure. Vous pouvez aussi adopter une autre couleur et ne prenez pas des tons sombres qui durcissent le teint. Optez plutôt pour des couleurs claires, un ton en dessous du vôtre pour illuminer rapidement votre visage.

Bien sûr, ce sont des conseils qui devraient vous aider à prendre les bonnes décisions, mais un coiffeur visagiste pourra clairement adapter la chevelure à la forme de votre visage, c’est un critère très important qu’il ne faut pas négliger.

Changez la couleur de ses cheveux en fonction des humeurs

Il est important de noter que la couleur des cheveux peut refléter votre humeur et certaines personnes n’hésitent pas à tenter des expériences capillaires. Ces dernières peuvent être réjouissantes, cela dépend des teintes sélectionnées. Nous vous conseillons de vous rendre chez le coiffeur qui pourra clairement vous aider afin de choisir la meilleure couleur.

Certains tons sont à la mode, mais ils ne seront pas forcément adaptés à votre visage, votre style vestimentaire et vos envies .

. Evitez les produits que vous pouvez acheter dans le commerce, car ils ont tendance à abîmer les cheveux.

De plus, ces colorations sont souvent aléatoires par rapport à la couleur de vos cheveux, d’où l’intérêt de vous rapprocher d’un professionnel.

Le coiffeur maîtrise parfaitement tous les pigments, vous pourrez alors lui demander un changement radical de votre couleur et c’est souvent la volonté de nombreuses femmes après 50 ans. Elles sont nombreuses par exemple à choisir des tons assez spécifiques comme le rouge, le violet ou encore le bleu. De multiples tendances se dessinent sur les réseaux sociaux, il suffit de regarder Instagram pour comprendre que les cheveux colorés apportent un peu de pep’s à votre quotidien.

j’en ai marre de mes cheveux vraiment vivement le jour où je m’assumerai et que je pourrai faire la coiffure et la couleur que je veux — 𝐌’🎭 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫: 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐢𝐯𝐚𝐥 🎭 (@redmirohh) April 15, 2021

Une coloration totale ou quelques mèches

Pour choisir le meilleur concept, vous ne disposez pas forcément d’une bonne dose de recul, c’est pour cette raison que le coiffeur pourra vous conseiller plus facilement. Il étudiera également la qualité de vos cheveux afin de vous recommander des soins de grande qualité. Ces derniers sont indispensables surtout si vous optez pour un changement total de la couleur de vos cheveux ou quelques mèches pour rendre votre coiffure un peu moins monotone. Ce choix est à faire avec un professionnel qui vous permettra de vous rendre compte de ce qui est possible sur vos cheveux. Il saura éviter l’effet « casque » d’une simple couleur ou vous proposer par exemple un balayage plutôt que des mèches pour un aspect plus naturel. Tout cela selon vos envies et votre budget bien évidemment.

j’ai envie de me faire une coloration mais je sais pas quoi aidez moi 😭 — ✨Jeongin’s wife✨ i miss hyunjin (@chloxhmm) April 13, 2021

Certains coiffeurs sont également visagistes et pourront donc vous conseiller au mieux selon la forme de votre visage pour éviter toute faute de goût.

Vous savez désormais que les coiffures après 50 ans sont vraiment nombreuses. Elles ont la particularité de s’adapter à toutes les morphologies et à toutes les envies.