Coiffure pour cet été : Rihanna lance une nouvelle tendance incroyable avec le « Pixie Cut », découvrez cette nouvelle coupe de cheveux !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des histoires complètement dingues au sujet de la chanteuse Rihanna. En effet, comme vous allez pouvoir le constater, il se trouve que la chanteuse n’a vraiment pas froid aux yeux et a décidé de le montrer contre toute attente. Mais alors que ses fans attendent son nouvel album avec impatience, c’est récemment sa nouvelle coupe de cheveux qui fait parler d’elle, et cela devrait bien être le cas pour tout l’été.

Comme vous avez pu le constater récemment, les tendances des dernières coupes de cheveux pour les femmes sont difficilement prévisibles, avec de nombreuses tendances qui vont et viennent. Mais en ce qui concerne Rihanna, il se trouve que de plus en plus de femmes vont vouloir par tous les moyens se créer la même coupe pour pouvoir lui ressembler !

En effet, si par le passé, la coiffure de Rihanna pouvait porter à confusion, désormais celle-ci ne se prive plus pour pouvoir dévoiler ses beaux cheveux à tout le monde, même si cela ne plait pas toujours à ses détracteurs, c’est le moins que l’on puisse dire…

Coupe de cheveux pour cet été : découvrez la nouvelle tendance en exclusivité

Avec cette toute nouvelle coupe de cheveux de la part de la chanteuse Rihanna, vous allez enfin pouvoir tout faire pour pouvoir ressembler comme les plus grandes stars américaines. En effet, avec les conseils qui suivent, vous pourrez être dans les dernières tendances et vous serez sûre et certaine de ne pas vous tromper.

C’est en effet le 6 mai dernier que Rihanna a pu dévoiler sa nouvelle coupe de cheveux incroyable, elle ne porte plus de coupe « mulet » ni de tresses, comme on avait pu le voir par le passé. A la place, Rihanna a pu faire un choix vraiment radical et qui sera parfait pour les beaux jours. Elle a tout simplement décidé de se couper les cheveux pour avoir une coupe courte ! C’est une occasion idéale pour mettre en avant son visage et lui donner de l’ampleur. Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si de plus en plus de stars ont décidé d’opter récemment pour des coupes de cheveux aussi courtes que celle que l’on a pu découvrir chez la chanteuse Rihanna.

La coupe de cheveux « Pixie Cut » prend de l’ampleur chez les stars internationales

Bien que Rihanna ait décidé de se couper les cheveux de la sorte, la coupe « Pixie cut » ne lui est pas exclusive, on peut la retrouver dans de nombreux endroits et elle est portée par les plus grandes stars du moment. En effet, on a récemment pu voir la star de la série mythique « La casa de Papel », Ursula Corbero, porter la même coupe de cheveux.

Avec un côté assez asymétrique sur son visage la coupe de cheveux est assez incroyable, et il faut bien l’avouer. Parmi les autres grandes stars que l’on a pu voir avec des coupes de cheveux très courtes récemment, on a également pu compter sur l’actrice américaine Scarlett Johansson. Il ne vous reste désormais plus qu’à vous rendre chez votre coiffeur pour pouvoir demander à avoir la même coupe que la chanteuse américaine Rihanna !