Coiffure : découvrez la Pull Through Braid, la coiffure la plus recherchée sur Internet !

Il est toujours difficile de se coiffer tout en sublimant le visage, mais il faut également prendre en compte la longueur de vos cheveux. Sur Internet et notamment Tik Tok, vous pourrez découvrir la Pull Through Braid, il s’agit d’une très belle tresse qui devrait clairement vous combler. De plus, les recherches selon le site Femina ont clairement connu une hausse considérable notamment avec Pinterest. Cela montre alors l’intérêt porté par les femmes pour ce genre de coiffure.

La tresse, la solution la plus prisée en été !

Lorsque vous avez les cheveux mi-longs ou longs, il est toujours désagréable d’avoir une masse dans le cou puisque la chaleur est importante. Au cours de l’été, vous disposez alors de quelques solutions avec notamment l’élastique, les barrettes ou encore la pince pour relever la coiffure et dégager cette partie de votre corps pour lutter contre la transpiration. Toutefois, il est conseillé d’adopter cette tresse, la Pull Through Braid.

Bien sûr, il est difficile de partager à l’écrit toutes les étapes nécessaires pour réussir cette coiffure .

. Il est recommandé de bien suivre les directives que vous pourrez retrouver sur Tik Tok ou encore Instagram puisque la tresse a la cote.

Vous avez également pu constater que les coiffures vintage reviennent en force ces derniers mois dans les salons.

2021 est donc vintage et coloré que ce soit pour les chevelures ou encore le prêt-à-porter. Si les débuts sont assez chaotiques, sachez que vous prendre rapidement le coup de main pour réaliser cette Pull Through Braid en quelques secondes seulement. Il suffit de réaliser deux tresses à l’arrière tout en gagnant du volume et vous les terminez avec un petit élastique. Vous n’êtes pas non plus contraint d’avoir une tresse jusqu’aux pointes, cela permet alors de dégager la nuque pendant le printemps et l’été, ce qui reste indispensable pour les femmes.

Pourquoi les tresses ont-elles la cote ?

La Pull Through Braid a l’avantage d’être très graphique puisqu’elle apporte un peu de volume alors qu’une version classique peut être plaquée et plate. Vous devez donc assembler deux mèches avec une mèche centrale sans, toutefois, réaliser une torsion comme pour une tresse classique. Généralement, avec la Pull Through Braid, vous gagnez du temps et vous aurez une coiffure parfaitement tendance pour sublimer au plus vite votre style vestimentaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par COURTNEY LEIGH | MAKEUP ARTIST (@courtneyleighartistry)



N’hésitez pas à vous rendre dans un salon de coiffure pour en apprendre un peu plus sur les coiffures à la mode, ces spécialistes pourront même vous aider à réaliser cette Pull Through Braid en quelques secondes seulement. Les tresses ont donc la cote en été puisqu’elles sont simples, élégantes et, surtout, elles vous évitent de souffrir de la chaleur.