Une coiffure des années 60 revient en force, toutes les femmes devraient l’adopter en 2021

Vous avez déjà pu constater que le vintage était très présent pour le monde de la mode, mais il l’est également pour les coiffures. Le carré plongeant connaît un succès sans précédent ces derniers mois, mais une coiffure est beaucoup plus intéressante et elle puise ses origines dans les années 60. Elle est assez volumineuse et vous pourrez confier votre envie à votre coiffeur visagiste. En effet, ce dernier tentera d’étudier le plus possible votre visage pour savoir si elle pourra être adaptée.

Quelle est cette fameuse coiffure des années 60 ?

Plusieurs tendances ont déjà fait leur apparition en France comme la frange qui peut être lisse ou bouclée, cela apporte notamment un peu de volume. Vous ne pourrez pas faire l’impasse sur cette coiffure des années 60 que vous avez également pu croiser dans diverses séries et même des films. Le volume se trouve au-dessus de la tête.

Brigitte Bardot avait tendance à la porter il y a quelques décennies et vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher des clichés .

. En 2020/2021, c’est Ariana Grande qui se retrouve sur le devant de la scène puisque la chanteuse démocratise grandement cette coiffure volumineuse sur le sommet de la tête.

La chanteuse propose une queue de cheval classique avec un peu de volume en haut du visage au niveau de la racine des cheveux.

En regardant des photos de ces années, vous pourrez sans doute dénicher quelques inspirations pour votre prochain changement de tête.

Si vous souhaitez tester cette coiffure, il est préférable d’avoir une chevelure assez longue, cela facilite ainsi la réalisation de la demi-queue. Vous devez donc les attacher et crêpez le haut pour obtenir un peu de volume, cela vous permet de l’adapter en fonction de vos envies et de vos préférences. Bien sûr, utilisez une bonne dose de laque pour que la coiffure puisse rester en place, cela vous permet d’avoir un résultat incroyable même à la fin de la journée.

Vous pouvez même accessoiriser votre coiffure avec un bandeau que vous positionnez au niveau de la racine des cheveux pour optimiser le volume. Nous vous proposons quelques images qui devraient rapidement vous inspirer si toutefois vous souhaitez changer de tête en 2021.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande)

Les accessoires dans les cheveux, est-ce une bonne idée ?

Nous avons tendance à tout miser sur la coupe de cheveux, mais il est possible de la sublimer avec des accessoires. Comme nous avons pu le préciser, vous avez un large choix, mais le bandeau est parfait pour cette coiffure, c’est aussi le cas que vous positionnez à la racine des cheveux comme Jennifer Aniston. Les barrettes seront parfaites pour apporter de la lumière et un peu de strass ou encore des paillettes. Bien sûr, cette coupe peut être sélectionnée pour une soirée ou encore pour le quotidien.

Bien sûr, cette coupe de cheveux des années 60 n’est pas définitive et c’est d’ailleurs le principal atout d’avoir des cheveux longs. Lorsque vous enlevez la queue de cheval, vous supprimez aussi les accessoires et il faudra par contre laver vos cheveux, car, s’ils sont crêpés, il y a de grandes chances pour qu’ils soient collants. Dans le cas contraire, le volume au niveau des racines sera toujours présent et même une brosse ne vous permettra pas de l’enlever. Nous vous conseillons de ne pas utiliser de la laque pour porter cette coupe de cheveux au quotidien, mais, si vous souhaitez optimiser le volume, vous pourrez utiliser cette laque uniquement pour un rendez-vous.