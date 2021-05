Coiffure en 2021 : découvrez toutes les tendances ! Cet expert vous donne le top 3 des coupes à la mode cette année !

En feuilletant les magazines, vous avez pu constater que certaines coupes sont clairement à la mode depuis le début de l’année. Ce sont les versions vintages qui semblent revenir en force sur le devant de la scène. Nous vous proposons trois coupes pour 2021 qui sont à la mode.

Des coiffures à adopter à tous les âges

Contrairement aux idées reçues, vous pouvez adopter ces coiffures de 2021 que vous ayez moins de 30 ans ou plus de 50 ans. Il suffit d’adapter la longueur ou encore la couleur par rapport à votre style vestimentaire. Votre coiffeur pourra aussi vous proposer quelques idées si vous cherchez à améliorer votre look.

Le carré long est une tendance de la coiffure en 2021 et il est incontournable. Il peut être porté avec la raie sur le côté ou le dessus .

. La coupe Pixie ne semble pas prendre une seule ride, elle est idéale pour structurer votre visage, vous pourrez par exemple raser les côtés.

La coupe Shag est aussi très à la mode, vous avez des longueurs, une frange et quelques ondulations.

Ce sont donc les trois tendances pour la coiffure en 2021, mais sachez que d’autres coupes pourraient vous satisfaire. Votre coiffeur visagiste aura sans doute quelques idées à vous partager.

La coupe asymétrique se dévoile en 2021

Si ces trois coupes de cheveux ne comblent pas vos attentes, sachez que vous pouvez envisager une coupe asymétrique qu’elle soit courte ou un peu plus longue. Vous aurez même le carré déstructuré qui connaît un franc succès auprès des femmes depuis quelques années, mais la version des années 90 est largement présente dans les magazines de mode depuis le début 2021.

En termes de colorations, ce sont des teintes pastel qui se dévoilent de plus en plus pour apporter un peu de couleurs à votre quotidien. Ces dernières sont aussi très prisées pour les vêtements, l’arc-en-ciel a donc une place de choix dans tous les dressings de la gent féminine. Si vous cherchez une idée pour rafraîchir votre look, sachez que la frange peut clairement changer votre visage et votre style.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre coiffeur, il sera le seul à vous conseiller par rapport à la morphologie de votre visage.