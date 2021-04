Coiffure : le top 5 des tendances à adopter avant la fin de cet été !

Avant la fin de l’été 2021, vous devrez adopter l’une de ces coiffures puisqu’elles sont particulièrement à la mode. Certaines de vos amies ont peut-être déjà succombé, n’hésitez pas à prendre rendez-vous chez le coiffeur. Ce dernier pourra même se déplacer chez vous puisque le confinement ne facilite pas forcément les sorties de ce genre. Nous vous proposons de découvrir le Top 5 des coiffures qui s’invitent dans les salons de France depuis le début du printemps.

Les femmes adoptent des cheveux courts en 2021

Si autrefois, les femmes avaient tendance à préférer les coupes relativement longues, ce n’est plus le cas en 2021. Depuis le début de l’année, vous avez pu constater que les coupes vintage reviennent en force afin de vous combler. Vous ne pourrez pas faire l’impasse sur toutes les variantes du carré qui a la particularité de s’adapter à toutes les morphologies du visage.

Les coupes courtes sont donc à la mode, vous pourrez adopter le concept pixie qui plaît à de nombreuses femmes qui souhaitent rafraîchir leur visage. Le volume est aussi à l’honneur, vous devez opter pour un brushing XXL, cela permet à des coiffures des années 60 de réellement revenir sur le devant de la scène. Dans les centres commerciaux, vous avez sans doute croisé ces lots pour réaliser un wavy à la maison, il est donc à la mode pour préparer l’été. Si vous avez des cheveux mi-longs, vous pouvez choisir le chignon, mais il doit être assez haut, il apporte un peu de fraîcheur à votre look. La coiffure la plus tendance pour ce printemps/été 2021 reste le plaqué, il est parfait que vos cheveux soient longs, courts ou mi-longs.

Bien sûr, pour adopter rapidement ces coiffures très sympathiques, nous vous conseillons de vous rendre dans un salon. Ce professionnel pourra clairement ausculter votre chevelure ainsi que la forme de votre visage afin de vous aider à trouver la meilleure solution. Pour l’effet plaqué, n’hésitez pas à utiliser du gel ou encore de la laque pour bien lisser les cheveux sur le dessus et les côtés.

Ce sera aussi une méthode parfaite pour avoir un chignon très sympathique et les petits cheveux ne viendront pas vous perturber.

Les colorations éphémères à la maison

Cette année, les femmes souhaitent embrasser le changement. Dans les rayons des centres commerciaux, elles sont nombreuses à piocher des colorations ou des décolorations, voire des colorations éphémères. Ces dernières ont l’avantage de s’estomper au fil des shampoings. Par contre, soyez très vigilant, car elles disparaissent très facilement. Il suffit de transpirer légèrement pour que la sueur soit colorée à cause de ces cheveux. Par conséquent, ces colorations peuvent être à la fois sympathiques et problématiques.

De plus, pour que les couleurs comme le violet ou le rouge soient bien visibles, la meilleure technique consiste à avoir les cheveux clairs. Si vous êtes brune, il faudra malheureusement passer par la case de la décoloration, ce qui peut clairement abîmer vos cheveux. Nous vous conseillons de vous rendre chez le coiffeur si vous souhaitez changer totalement la couleur ainsi que la coiffure. Un spécialiste utilisera de bons produits et des soins qui viendront nourrir les fibres capillaires, cela vous évitera d’avoir un effet pailleux très désagréable.

Vous en savez désormais un peu plus concernant les coiffures qui ont le plus la cote pour ce printemps/été 2021. Gardez à l’esprit que les coupes les plus recherchées sont courtes et volumineuses avec un effet vintage.