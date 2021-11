Coiffure : les sept colorations de cheveux à avoir à l’automne hiver !

Il existe différentes façons de mettre en valeur ses cheveux pour accorder plus de style à sa personnalité. C’est ainsi que certains en plus d’opter pour des coupes de cheveux tendances décident de les colorer. La nouvelle saison d’automne hiver qui vient de débuter est d’ailleurs l’occasion d’expérimenter un tel look capillaire. Quelles sont donc les teintes qui pourraient vous aider à vous révéler sous un nouveau jour ?

La couleur violette

Halloween est certes déjà passée mais vous pouvez toujours être tenté par cette teinte qui fait aussi penser aux couleurs de cheveux de certains personnages de dessins animés et mangas.

Caractérisé par un effet visuel qui oscille entre un fond sombre et une touche lumineuse claire, le violet utilisé comme coloration capillaire permet d’adopter tous les styles vestimentaires. Vous pourrez ainsi l’associer aussi bien à un look gothique qu’avec un habillement aux couleurs plus classiques et fait de nuances sobres.

La couleur rouge

Le rouge est une couleur qui inspire le plus souvent l’audace et la notoriété en matière de mode capillaire. C’est donc la teinte à choisir pour mettre en lumière ses cheveux lorsqu’on veut avoir tous les yeux braqués sur soi. Pour cet automne hiver, c’est la grande tendance féminine chez les jeunes pour avoir l’apparence d’une célébrité de la pop.

La couleur or

Symbole de sensualité chez la femme et de charme chez l’homme, le look aux cheveux dorés est également présent dans le catalogue des colorations en vogue cette saison. Néanmoins, il est essentiel de retenir que décider d’adopter un tel style implique de consacrer à vos cheveux un bon entretien afin que l’éclat de cette teinte puisse être préservé durablement.

La couleur grise

C’est une couleur de cheveux qui convient à presque tous les styles de coiffure notamment chez les femmes. Vous pouvez donc l’utiliser aussi bien pour les modèles de cheveux courts que ceux longs. Il est également utile de savoir que la couleur grise à un effet visuel séduisant particulièrement au niveau des cheveux ondulés.

La couleur brune

Certains ont tendance à croire que le brun est l’une des couleurs classiques pour les cheveux. Mais en réalité, il existe différentes nuances de cette teinte qui peuvent garantir à ceux et celles qui le désirent, un style à la fois sobre et original. On distingue par exemple le brun noisette, le brun glacé ou encore le brun clair.

La couleur rose

Pour vous révéler sous une toute autre apparence, vous pouvez choisir l’extravagante et séduisante teinte rose pour cette nouvelle saison qui débute. Elle est d’ailleurs bien adaptée au climat d’automne et d’hiver qui favorise sa meilleure conservation. Elle est spécialement recommandée aux personnes possédant une carnation claire afin de permettre une meilleure harmonisation entre le style capillaire et la peau.

La couleur rousse

C’est l’une des options qui s’offrent à vous si vous voulez véritablement accorder à votre visage un nouveau reflet. Quelle que soit la coiffure que vous souhaitez adopter, la couleur rousse est en mesure de vous sublimer votre regard avec son éclat imparable. On distingue notamment le roux cuivré, le roux aubum ou encore le roux clair.